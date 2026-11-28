Giá xăng dầu tiếp tục giảm từ 15h chiều nay 26/11

VOV.VN - Giá xăng dầu vừa được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h ngày 26/11, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 19/11. Đây là kỳ thứ 6 giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm.