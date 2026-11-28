VOV.VN - Từ 15h chiều ngày 26/11, giá bán các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục giảm theo xu hướng thị trường thế giới. Giá nhiên liệu giảm được kỳ vọng giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí sản xuất, vận chuyển, đồng thời giảm gánh nặng chi tiêu cho người dân, đặc biệt là thời điểm cuối năm.
VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay, sáng 28/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,13 USD, tương đương 1,2%, xuống còn 95,44 USD/thùng.
VOV.VN- Giá xăng dầu hôm nay, phiên giao dịch sáng 27/11 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thế giới tăng sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia, trong khi Iran cảnh báo về nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.
VOV.VN - Giá xăng dầu vừa được liên Bộ Công Thương - Tài chính thông báo điều chỉnh từ 15h ngày 26/11, theo đó giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu đều giảm so với kỳ điều hành ngày 19/11. Đây là kỳ thứ 6 giá xăng dầu trong nước được điều chỉnh giảm.
VOV.VN - Giá dầu hôm nay, giá dầu thô tăng mạnh sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu lớn nhất Saudi Arabia. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung bất ngờ tại Trung Đông.
VOV.VN - Giá xăng dầu hôm nay 25/11, giá dầu thế giới quay đầu giảm sau khi tăng mạnh trong phiên trước. Triển vọng nguồn cung dồi dào và nguy cơ dư cung toàn cầu đã lấn át những lo ngại về gián đoạn nguồn cung do căng thẳng tại Trung Đông.