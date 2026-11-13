Ai Cập mong muốn đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Bộ trưởng Salah Suleiman Jamblatt, tập trung trao đổi tình hình hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ai Cập giai đoạn vừa qua, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện tháng 8/2025, đồng thời thảo luận các biện pháp về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương làm việc với Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập Suleiman Jamblatt

Cùng với hoan nghênh việc Việt Nam có kế hoạch mở Văn phòng Tuỳ viên Quốc phòng tại Cairo, Bộ trưởng Jamblatt cam kết sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập tham dự Triển lãm Quốc phòng Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2026 với chủ đề “Hoà bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng Phát triển”.

Bộ trưởng khẳng định việc tham dự Triển lãm là hoạt động cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp tham dự Triển lãm, Bộ trưởng Jamblatt mong muốn kết hợp thăm và làm việc với một số cơ sở sản xuất quốc phòng, doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp của Việt Nam. Qua đó, tìm hiểu năng lực, trao đổi kinh nghiệm và xác định các cơ hội hợp tác cụ thể, tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ai Cập nói chung, hợp tác trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm an ninh, quốc phòng nói riêng, đặc biệt là các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao giữa hai nước.