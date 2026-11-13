English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ai Cập mong muốn đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Việt Nam

Thứ Sáu, 05:55, 13/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động nhằm thúc đẩy quan hệ ngày càng hiệu quả, thực chất giữa Việt Nam và Ai Cập, chiều 12/11, Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Nguyễn Nam Dương, đã có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công nghiệp quốc phòng Ai Cập ông Salah Suleiman Jamblatt.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Nam Dương và Bộ trưởng Salah Suleiman Jamblatt, tập trung trao đổi tình hình hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ai Cập giai đoạn vừa qua, đặc biệt là sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Toàn diện tháng 8/2025, đồng thời thảo luận các biện pháp về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới.

ai cap mong muon day manh hop tac quoc phong voi viet nam hinh anh 1
Đại sứ Nguyễn Nam Dương làm việc với Bộ trưởng Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập Suleiman Jamblatt

Cùng với hoan nghênh việc Việt Nam có kế hoạch mở Văn phòng Tuỳ viên Quốc phòng tại Cairo, Bộ trưởng Jamblatt cam kết sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công nghiệp Quốc phòng Ai Cập tham dự Triển lãm Quốc phòng Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12/2026 với chủ đề “Hoà bình, Hữu nghị, Hợp tác cùng Phát triển”.

Bộ trưởng khẳng định việc tham dự Triển lãm là hoạt động cụ thể nhằm triển khai các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, hướng tới thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Nhân dịp tham dự Triển lãm, Bộ trưởng Jamblatt mong muốn kết hợp thăm và làm việc với một số cơ sở sản xuất quốc phòng, doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp của Việt Nam. Qua đó, tìm hiểu năng lực, trao đổi kinh nghiệm và xác định các cơ hội hợp tác cụ thể, tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam - Ai Cập nói chung, hợp tác trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm an ninh, quốc phòng nói riêng, đặc biệt là các sản phẩm quốc phòng công nghệ cao giữa hai nước.

Bá Thi/VOV-Cairo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tai nạn xe bus tại Ai Cập khiến 13 người chết, hơn 30 người bị thương
Tai nạn xe bus tại Ai Cập khiến 13 người chết, hơn 30 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 13 người được xác định đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường bộ thảm khốc liên quan xe bus xảy ra sáng 20/10 tại khu vực phía Tây thủ đô Cairo của Ai Cập.

Tai nạn xe bus tại Ai Cập khiến 13 người chết, hơn 30 người bị thương

Tai nạn xe bus tại Ai Cập khiến 13 người chết, hơn 30 người bị thương

VOV.VN - Ít nhất 13 người được xác định đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn đường bộ thảm khốc liên quan xe bus xảy ra sáng 20/10 tại khu vực phía Tây thủ đô Cairo của Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập xác nhận kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2030
Tổng thống Ai Cập xác nhận kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2030

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập El-Sisi ngày 17/10 tuyên bố nhiệm kỳ hiện tại của ông sẽ kết thúc vào năm 2030 và Cairo sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc sửa đổi Hiến pháp nào để thay đổi lộ trình này.

Tổng thống Ai Cập xác nhận kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2030

Tổng thống Ai Cập xác nhận kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2030

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập El-Sisi ngày 17/10 tuyên bố nhiệm kỳ hiện tại của ông sẽ kết thúc vào năm 2030 và Cairo sẽ không thực hiện bất kỳ cuộc sửa đổi Hiến pháp nào để thay đổi lộ trình này.

Tổng thống Ai Cập đề nghị Quốc hội thông qua hỗ trợ Saudi Arabia
Tổng thống Ai Cập đề nghị Quốc hội thông qua hỗ trợ Saudi Arabia

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 17/10 kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp của Quốc hội để ủy quyền cho lực lượng vũ trang nước này bảo vệ, hỗ trợ Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác nếu được yêu cầu.

Tổng thống Ai Cập đề nghị Quốc hội thông qua hỗ trợ Saudi Arabia

Tổng thống Ai Cập đề nghị Quốc hội thông qua hỗ trợ Saudi Arabia

VOV.VN - Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi ngày 17/10 kêu gọi triệu tập phiên họp khẩn cấp của Quốc hội để ủy quyền cho lực lượng vũ trang nước này bảo vệ, hỗ trợ Saudi Arabia và các quốc gia vùng Vịnh khác nếu được yêu cầu.

Houthi tiếp tục tấn công, Ai Cập sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị từ Saudi Arabia
Houthi tiếp tục tấn công, Ai Cập sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị từ Saudi Arabia

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập hôm nay khẳng định nước này sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị từ Saudi Arabia trong cuộc chiến lại lực lượng Houthi ở Yemen.

Houthi tiếp tục tấn công, Ai Cập sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị từ Saudi Arabia

Houthi tiếp tục tấn công, Ai Cập sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị từ Saudi Arabia

VOV.VN - Ngoại trưởng Ai Cập hôm nay khẳng định nước này sẵn sàng đáp ứng mọi đề nghị từ Saudi Arabia trong cuộc chiến lại lực lượng Houthi ở Yemen.

Indonesia và Ai Cập bàn giải pháp cho hòa bình Palestine
Indonesia và Ai Cập bàn giải pháp cho hòa bình Palestine

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi hôm nay (11/10) đã nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình ở Palestine và khu vực Trung Đông.

Indonesia và Ai Cập bàn giải pháp cho hòa bình Palestine

Indonesia và Ai Cập bàn giải pháp cho hòa bình Palestine

VOV.VN - Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi hôm nay (11/10) đã nhấn mạnh rằng giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình ở Palestine và khu vực Trung Đông.

 
THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích