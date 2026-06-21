Ấn Độ đưa vào biên chế đồng thời 3 tàu chiến nội địa

Đây là một trong những đợt bổ sung lực lượng hải quân đáng chú ý nhất của Ấn Độ trong năm nay, đồng thời được xem là dấu mốc quan trọng trong chiến lược "Ấn Độ tự cường" (Aatmanirbhar Bharat) và mục tiêu xây dựng năng lực hàng hải nội địa của chính phủ.

Thủ tướng Ấn Độ dự lễ đưa vào biên chế 3 tàu chiến nội địa. Ảnh: ANI

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh rằng sự phát triển, an ninh và thịnh vượng của Ấn Độ gắn liền với biển cả. Ông Modi cho biết chính phủ đang triển khai một tầm nhìn mới cho ngành đóng tàu, coi đóng tàu, sửa chữa tàu và các dịch vụ bảo trì - sửa chữa - vận hành (MRO) là những lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược quốc gia. Theo Thủ tướng Ấn Độ, trong những năm tới, kinh tế biển và ngành hàng hải có thể tạo ra hàng trăm nghìn việc làm mới, trở thành một trong những động lực tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ.

Thủ tướng cũng khẳng định Ấn Độ không muốn chỉ là một thị trường mua sắm quốc phòng mà đang hướng tới vị thế một trung tâm sản xuất quốc phòng của thế giới. Ông cho biết giá trị xuất khẩu quốc phòng của Ấn Độ đã tăng từ khoảng 7 tỷ rupee (hơn 80 triệu USD) trước năm 2014 lên gần 400 tỷ rupee (khoảng 4,7 tỷ USD) hiện nay, cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước.

Ba tàu được đưa vào biên chế lần này đều do Cục Thiết kế Tàu chiến của Hải quân Ấn Độ thiết kế và được đóng tại Kolkata. Đó là khinh hạm tàng hình INS Dunagiri, tàu khảo sát thủy văn cơ lớn thế hệ mới INS Sanshodhak và tàu tác chiến chống ngầm INS Agray.

Theo Hải quân Ấn Độ, tỷ lệ nội địa hóa của cả ba dự án đều vượt 75%, với sự tham gia của hơn 200 doanh nghiệp nhỏ và vừa trên khắp cả nước. Việc đóng mới các tàu này đã tạo ra hàng nghìn việc làm trực tiếp và gián tiếp, đồng thời cho thấy sự trưởng thành của hệ sinh thái công nghiệp đóng tàu quốc phòng của Ấn Độ.

Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đánh giá việc đưa vào biên chế đồng thời ba tàu chiến hiện đại là một bước ngoặt đối với năng lực hàng hải của Ấn Độ. Ông khẳng định các tàu chiến mới sẽ góp phần bảo vệ lợi ích quốc gia, tăng cường năng lực tác chiến của Hải quân và củng cố vai trò của Ấn Độ tại khu vực Ấn Độ Dương trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gia tăng.