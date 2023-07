Ấn Độ duyệt mua máy bay chiến đấu và tàu ngầm của Pháp

Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam - Ấn Độ lần thứ ba

VOV.VN - Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 3 diễn ra tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 31/5. Đại diện phía Ấn Độ tại cuộc họp là bà Muanpuii Saiawi, Vụ trưởng Giải trừ quân bị và An ninh Quốc tế, Bộ Ngoại giao. Trưởng đoàn phía Việt Nam là ông Trịnh Đức Hải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia.