Australia tham gia diễn tập hàng hải quy mô lớn Maritime Big Play với Mỹ và Anh

Trong thông báo đưa ra ngày 9/11, Bộ Quốc phòng Australia cho biết nước này vừa tham gia cuộc diễn tập hàng hải quy mô lớn Maritime Big Play Pacific với Mỹ và Anh trong khuôn khổ Trụ cột II của Thỏa thuận AUKUS. Đây là cuộc diễn tập lớn nhất từ trước đến nay về các hệ thống tự hành trên biển có khả năng tương tác giữa ba nước.

Ba phương tiện không người lái (USV) loại Corsair của 3 nước thực hiện các thao tác chiến thuật tốc độ cao trong cuộc diễn tập Maritime Big Pacific. (Nguồn: Hải quân Mỹ)

Cuộc diễn tập quy tụ các quân nhân, nhà khoa học và doanh nghiệp đối tác của ngành quốc phòng của cả 3 quốc gia nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển năng lực, đồng thời tăng cường khả năng tương tác giữa ba bên trong quá trình sử dụng hệ thống này.

Trong 3 tuần diễn ra, cuộc diễn tập Martime Big Play Pacific đã cho thấy năng lực của các thành viên AUKUS trong việc tích hợp các hệ thống tự hành cùng với những công nghệ hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ phức tạp trong các tình huống thực tế.

Trong cuộc diễn tập này, lực lượng quốc phòng ba nước đã sử dụng các phương tiện tự hành trên không, trên mặt nước và các phương tiện không người lái cỡ lớn dưới biển để thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát; thực hiện các chiến dịch tiếp tế trong môi trường bị đối phương ngăn chặn; thiết lập hàng rào tác chiến chống ngầm; và tiến hành các thử nghiệm tác chiến dưới biển.

Cuộc diễn tập năm nay cho thấy sự hoàn thiện ngày càng cao của các công nghệ nền tảng được phát triển thông qua hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Trụ cột II của AUKUS, bao gồm các công nghệ truyền âm thanh dưới nước, giúp các hệ thống không người lái có thể phối hợp hoạt động với nhau ở khoảng cách xa hơn.

Đồng thời đây cũng là minh chứng thực tiễn cho cam kết của các đối tác AUKUS trong việc cải thiện khả năng tương tác, cũng như mở rộng quy mô, nâng cao độ tinh vi và tính ứng dụng trong tác chiến của các hệ thống tự hành trên biển.

Ông David Nockels, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Australia, phụ trách thương mại quốc phòng nhận định, thông qua cuộc diễn tập Martime Big Play Pacific, ba nước đang tăng cường khả năng tương tác và xây dựng các năng lực cần thiết để hoạt động hiệu quả trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp. Ông Nockels khẳng định, các hoạt động củng cố năng lực hàng hải của Australia, Anh và Mỹ đang góp phần vào sự ổn định, an ninh và khả năng răn đe trên khắp khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.