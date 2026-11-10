Bắc Ninh tổng kết thực hiện 3 luật về quốc phòng, quân sự

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì.

Đúng 8 giờ sáng 10/11, tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh, Hội nghị do Đại tá Nguyễn Khắc Trung, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố chủ trì. Cùng dự có đại diện một số sở, ban, ngành thành phố có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Bắc Ninh

Qua tổng kết cho thấy, việc triển khai 3 luật đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng; củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng, an ninh.

Riêng thành phố Bắc Ninh đã tổ chức 8 lớp tuyên truyền, quán triệt với 606 lượt người tham gia. Hội nghị cũng tập trung đánh giá những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quốc phòng, quân sự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thời gian tới, thành phố Bắc Ninh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; đổi mới công tác giáo dục quốc phòng và an ninh, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Kết luận hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả quán triệt, triển khai thực hiện 3 luật của các ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương. Đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung những quy định không còn phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.