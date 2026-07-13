Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

Sáng 13/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17/7/1956 - 17/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa gắn Huân chương lên lá cờ quyết thắng của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Xứng tầm một bảo tàng quốc gia

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cho biết, ngày 17/7/1956, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ra Quyết định thành lập Ban xây dựng Bảo tàng Quân đội - tiền thân của Bảo tàng Lịch sử Quân Việt Nam.

Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Bảo tàng Lịch sử Quân Việt Nam từng bước phát triển cả về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; trở thành "một thiết chế văn hoá đa năng, tổng hợp, đặc biệt tiêu biểu của Quân đội và Quốc gia", một bộ phận quan trọng trong hệ thống bộ máy tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba tặng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

70 năm qua, trong bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành bảo tàng hạng Nhất trong hệ thống bảo tàng Việt Nam.

Đến nay, với hơn 15 vạn hiện vật, nhiều loại hình, chất liệu đa dạng và nhiều bảo vật quốc gia, hiện vật có giá trị, cùng với công trình được xây dựng quy mô lớn, kiến trúc hiện đại, cảnh quan đẹp nằm ở vị trí giao thông thuận lợi của thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử quân sự Việt Nam đã trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, biểu tượng của tinh thần, ý chí cách mạng, niềm tự hào của quân đội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân và khách quốc tế đến nghiên cứu, học tập về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Nhìn lại chặng đường 70 năm đã qua, có thể khẳng định Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, không ngừng trưởng thành, phát triển, xây đắp lên truyền thống "Đoàn kết, chủ động, kiên trì, sáng tạo"; khẳng định vai trò, vị thế của mình, xứng tầm một bảo tàng quốc gia và bảo tàng đầu hệ của hệ thống bảo tàng quân đội.

Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đọc diễn văn kỷ niệm.

Để làm tốt và phát huy truyền thống, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam luôn quán triệt sâu sắc và triệt để chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị; tích cực, chủ động tham mưu đề xuất với trên về chủ trương và biện pháp để thực hiện đồng bộ cả nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ mới. Xây dựng cơ quan, đơn vị đoàn kết, thống nhất, tạo sức mạnh tổng hợp để vượt qua thử thách, khó khăn. Cán bộ, nhân viên bảo tàng phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, không ngừng rèn luyện, học tập nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao.

Với những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những thành tích, cống hiến xuất sắc của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trong sự nghiệp phát triển văn hóa, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Xuân Hòa, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đọc Thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Đại tá Đinh Xuân Hòa, Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đọc Thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng gửi cán bộ, chiến sĩ đơn vị nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống.

Đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và chúc mừng thành tích xuất sắc mà Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã đạt được trong suốt 70 năm qua. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khẳng định vai trò là thiết chế văn hóa đặc biệt quan trọng của quân đội và quốc gia; là trung tâm lưu giữ, bảo tồn, nghiên cứu, trưng bày và lan tỏa các giá trị lịch sử - văn hóa quân sự của dân tộc.

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tập trung thực hiện tốt một số nội dung, như: Thường xuyên quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về phát triển văn hóa gắn với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của bảo tàng nắm vững đường lối văn hóa - văn nghệ của Đảng, giữ vững định hướng, tôn chỉ, mục đích; hết lòng, hết sức phục vụ bộ đội, phục vụ nhân dân, khách tham quan nước ngoài; giữ vững và phát huy truyền thống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, làm tròn sứ mệnh người chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng, văn hóa.

Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày; chủ động tham mưu bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quân sự, giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. Bảo tàng cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học - công nghệ, phát triển bảo tàng số, các hình thức trưng bày tương tác, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo, để mỗi hiện vật trở thành một câu chuyện sống động, qua đó quảng bá hiệu quả lịch sử, văn hóa quân sự Việt Nam đến công chúng trong và ngoài nước.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng thời, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo, tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ Bảo tàng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; thực hiện hiệu quả chủ trương thu hút nhân tài; đặc biệt quan tâm đội ngũ nghiên cứu viên, giám tuyển, hướng dẫn viên, chuyên gia công nghệ bảo tàng; chăm lo đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ, nhân viên, xây dựng Bảo tàng trở thành thiết chế văn hóa hiện đại, tiêu biểu của quân đội và quốc gia.