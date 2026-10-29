Bên trong dự án vệ tinh Rassvet của Nga nhằm cạnh tranh với Starlink

Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết đã xác định được các đơn vị phát triển và sản xuất hệ thống vệ tinh Rassvet của Nga. Đây là dự án liên lạc băng rộng sử dụng các vệ tinh quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO), được thiết kế nhằm cung cấp dịch vụ tương tự hệ thống Starlink của Mỹ.

Theo HUR, Rassvet bao gồm một mạng lưới vệ tinh hoạt động trên quỹ đạo thấp, hệ thống điều khiển mặt đất, các trạm kết nối vệ tinh với mạng thông tin mặt đất và thiết bị đầu cuối dành cho cả nền tảng cố định lẫn di động.

Đằng sau dự án vệ tinh Rassvet nhằm cạnh tranh với Starlink là mạng lưới doanh nghiệp công nghệ, quốc phòng và hàng không vũ trụ Nga. Ảnh minh họa: RT

Mạng lưới phát triển và sản xuất Rassvet có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin, nhà sản xuất vi điện tử, trung tâm nghiên cứu, các đơn vị thuộc Tập đoàn Vũ trụ Nhà nước Nga (Roscosmos) và Bộ Quốc phòng Nga.

Doanh nghiệp giữ vai trò chủ đạo trong triển khai dự án là Bureau 1440, thuộc tập đoàn công nghệ thông tin X Holding. Các công ty thành viên của tập đoàn này đảm nhiệm cung cấp linh kiện và sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, thiết bị đầu cuối, bảng mạch in, mô-đun điện tử cùng nhiều bộ phận khác của hệ thống.

Trong khi đó, Roscosmos và các doanh nghiệp hàng không vũ trụ Nga chịu trách nhiệm phát triển, chế tạo tên lửa đẩy, tầng đẩy bổ sung, hệ thống động cơ điện và các bộ phận vệ tinh. Những đơn vị này cũng thực hiện công việc điều chỉnh cấu hình vệ tinh, chuẩn bị phóng và đưa chúng lên quỹ đạo.

Theo tình báo Ukraine, Tổng giám đốc Roscosmos Dmitry Bakanov trực tiếp giám sát dự án Rassvet. Trước đây, ông Bakanov từng đứng đầu công ty Hệ thống Vệ tinh Gonets của Nga, trong đó có giai đoạn doanh nghiệp này hợp tác với công ty OneWeb của Anh và thành lập liên doanh nhằm phát triển dịch vụ liên lạc vệ tinh quỹ đạo thấp tại thị trường Nga.

Các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng Nga đảm nhiệm hoạt động tại sân bay vũ trụ, điều phối và tích hợp Rassvet vào hạ tầng thông tin liên lạc quân sự của nước này. Ngân hàng VTB cũng nằm trong số các nhà đầu tư cung cấp nguồn tài chính cho quá trình nghiên cứu và phát triển hệ thống.

Rassvet được định hướng phục vụ hoạt động quân sự

HUR nhận định Rassvet trước hết là hệ thống liên lạc phục vụ mục đích quân sự của Nga và Moscow có kế hoạch sử dụng rộng rãi mạng lưới vệ tinh này để hỗ trợ các lực lượng vũ trang trong tương lai.

Đáng chú ý, Nga được cho là đã lên kế hoạch tích hợp các vệ tinh Rassvet vào hệ thống không gian có khả năng cung cấp dữ liệu chỉ thị mục tiêu cho tên lửa. Đồng thời, các xe chỉ huy thuộc tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M dự kiến được trang bị thiết bị đầu cuối để kết nối với mạng lưới vệ tinh này. Theo HUR, phạm vi phủ sóng dự kiến của Rassvet sẽ ưu tiên lãnh thổ Ukraine và các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu (EU).

Việc tích hợp hệ thống liên lạc vệ tinh vào mạng lưới chỉ huy quân sự có thể giúp Nga duy trì kết nối giữa các đơn vị tác chiến và truyền dữ liệu phục vụ hoạt động quân sự. Tuy nhiên, những khả năng này hiện vẫn nằm trong kế hoạch phát triển, chưa có thông tin xác nhận Rassvet đã được triển khai rộng rãi cho mục đích quân sự.

Nga cần hơn 250 vệ tinh để duy trì kết nối liên tục

Theo các thông tin được công bố trước đó, Nga đã đưa 16 vệ tinh Rassvet thuộc lô sản xuất đầu tiên lên quỹ đạo vào tháng 3. Cuối tháng 5, chuyên gia Ukraine Serhii Beskrestnov cho biết các vệ tinh này đang hoạt động ở chế độ thử nghiệm và tại thời điểm đó chưa xuất hiện dấu hiệu cho thấy chúng được sử dụng trong các hoạt động quân sự. Ông ước tính Nga cần ít nhất 200-250 vệ tinh để bảo đảm kết nối liên lạc ổn định.

Đợt phóng vệ tinh sản xuất hàng loạt thứ hai diễn ra ngày 19/7. Theo dữ liệu từ các cơ sở theo dõi vệ tinh độc lập, đợt phóng này đã đưa thêm 16 vệ tinh Rassvet lên quỹ đạo, nâng tổng số vệ tinh thuộc hai đợt phóng lên 32 chiếc.

Tuy nhiên, để cung cấp dịch vụ liên lạc liên tục 24 giờ mỗi ngày trên phạm vi phủ sóng như đã công bố, Moscow sẽ cần triển khai hơn 250 vệ tinh.

Rassvet được xem là một trong những nỗ lực của Nga nhằm xây dựng mạng lưới liên lạc vệ tinh quỹ đạo thấp riêng, có chức năng tương tự Starlink. Dù vậy, quy mô chòm vệ tinh hiện tại vẫn còn cách xa số lượng cần thiết để hệ thống có thể duy trì kết nối liên tục theo kế hoạch.