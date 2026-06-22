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Biên đội tàu hộ vệ Ấn Độ đến TP.HCM

Thứ Hai, 17:04, 22/06/2026
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VOV.VN - Sáng 22/6, Biên đội tàu hộ vệ INS Udaygiri và INS Taragiri của Hải quân Ấn Độ đã cập bến cảng quốc tế Nhà Rồng-Khánh Hội, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị TP Hồ Chí Minh trong 3 ngày.

Theo kế hoạch, Biên đội tàu hộ vệ INS Udaygiri và INS Kavaratti của Hải quân Ấn Độ trong chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22-24/6 với tổng cộng hơn 520 sĩ quan, thủy thủ và nhân viên cập cảng Khánh Hội. 

Trong thời gian ở thăm TP.HCM, sĩ quan, thủy thủ đoàn hai tàu hộ vệ INS Udaygiri và INS Taragiri sẽ chào xã giao lãnh đạo UBND Thành phố, Vùng 2 Hải quân; dâng hoa tại Đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; tham quan một số địa điểm văn hóa, di tích lịch sử của thành phố…

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Lực lượng Biên phòng TP.HCM và thành viên tàu Hải quân Ấn Độ chụp ảnh lưu niệm.

Để bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho tàu và thủy thủ đoàn, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM đã chỉ đạo Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Công an, Cảng vụ Hàng hải cùng các lực lượng chức năng triển khai các phương án kiểm tra, giám sát, bảo vệ khu vực tàu neo đậu và hành trình của tàu từ vùng nước hoa tiêu vào cảng Khánh Hội.

Thực hiện thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh cho tàu và thủy thủ đoàn theo đúng quy định; tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực cảng, duy trì các tổ công tác bảo vệ trên bờ và trên sông, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chuyến thăm của Biên đội tàu Hải quân Ấn Độ tại TP.HCM là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa lực lượng vũ trang hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

INS Udaygiri là tàu hộ vệ tàng hình thế hệ mới của Hải quân Ấn Độ, trong khi INS Kavaratti là tàu hộ tống chống ngầm hiện đại, chuyên thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ hạm đội và tác chiến dưới mặt nước.

Việc Biên đội tàu thăm TP.HCM thể hiện sự tin cậy, hợp tác ngày càng sâu rộng giữa lực lượng hải quân hai nước. Tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia khu vực cửa khẩu cảng biển; góp phần thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới của bộ đội biên phòng thành phố.

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Ấn Độ đăng cai Hội nghị Cố vấn an ninh quốc gia BRICS 2026

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 20/6 cho biết nước này sẽ đăng cai Hội nghị Cố vấn an ninh quốc gia (NSA) BRICS trong hai ngày 22-23/6 tại thủ đô New Delhi. Hội nghị do Cố vấn An ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval chủ trì, diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ đảm nhiệm vai trò chủ tịch BRICS năm 2026.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
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