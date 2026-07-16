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Bộ Công an, Bộ Quốc phòng kiểm tra phối hợp bảo vệ an ninh, quốc phòng tại Đắk Lắk

Thứ Năm, 21:59, 16/07/2026
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VOV.VN - Ngày 16/7, Đoàn công tác liên ngành Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng tại tỉnh Đắk Lắk.

6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, trao đổi, xác minh thông tin, tham mưu cấp ủy, chính quyền xử lý kịp thời các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới; triển khai đồng bộ các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng.

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Đoàn công tác liên ngành Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ tại Đắk Lắk.

Công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt nhiều kết quả nổi bật. Ba lực lượng đã triệt phá 2 đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh, bắt giữ 9 đối tượng, thu hơn 9,2kg ma túy; xử lý 21 vụ vi phạm về vũ khí, 38 vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép; vận động thu hồi 298 khẩu súng, 3.334 viên đạn cùng nhiều bom, mìn, lựu đạn, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Trên tuyến biên giới và vùng biển, các lực lượng tổ chức 2.512 lượt tuần tra biên giới với 17.624 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; 94 lượt tuần tra trên biển, kiểm soát 627 tàu cá; phối hợp xử lý 21 vụ vi phạm trong lĩnh vực thủy sản, góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

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Kết quả phối hợp giữa Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng đã góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội tại Đắk Lắk.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, kết quả phối hợp giữa Công an, Quân sự và Bộ đội Biên phòng đã góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời đề nghị các lực lượng tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm, không để phát sinh các vụ việc phức tạp.

Kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an biểu dương kết quả phối hợp của ba lực lượng; yêu cầu tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị định số 03, chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, nâng cao chất lượng phối hợp, kịp thời tham mưu xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ.

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Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an kết luận buổi làm việc.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng cũng yêu cầu các lực lượng duy trì hiệu quả phối hợp với lực lượng vũ trang tỉnh Mondulkiri (Campuchia) trong quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn./.

Công Bắc-Ngọc Lân/VOV-Tây Nguyên
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