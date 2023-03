Bộ đội Biên phòng Hải Phòng giữ bình yên từ phía biển

Với đặc điểm bờ biển dài, nhiều đảo lớn nhỏ và đặc biệt có cảng biển lớn nhất miền Bắc, lượng phương tiện ra vào tấp nập, biên giới quốc gia trên biển Hải Phòng luôn là địa bàn “nóng” về an ninh trật tự. Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng không chỉ là chỗ dựa tin cậy của ngư dân, giữ gìn an ninh trật tự vùng biển, cảng khẩu của thành phố mà đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc.

Đối tượng Ngô Văn Tuấn, kẻ cầm đầu trong đường dây mua bán người từ Đắk Lắk ra Hải Phòng đã bị lực lượng Biên phòng Hải Phòng bắt giữ và khởi tố.

Ngày 21/7/2022, nhận tin báo nghi vấn về đường dây mua bán người từ Đắk Lắk ra Hải Phòng, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hải Phòng đã nhanh chóng xác minh thông tin, chủ động phối hợp các đơn vị, lực lượng xác lập chuyên án HP722P. Chưa đầy 1 tuần, đường dây mua bán người liên tỉnh Đắk Lắk - Bắc Ninh - Bắc Giang - Hải Phòng đã được triệt phá; lực lượng Biên phòng Hải Phòng đã kịp thời giải cứu 2 nạn nhân và bắt giữ đối tượng cầm đầu Ngô Văn Tuấn (trú tại tỉnh Bắc Ninh); ra quyết định khởi tố và chuyển giao vụ án sang Công an Hải Phòng điều tra theo thẩm quyền.

Phá thành công chuyên án HP722P chỉ là một trong những kết quả điển hình của BĐBP Hải Phòng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Đại tá Lương Công Thành, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng Hải Phòng) cho biết: Năm 2022, BĐBP Hải Phòng còn phát hiện, xử lý 198 vụ việc với 380 trường hợp; trong đó, trực tiếp bắt giữ 15 vụ liên quan ma túy, khởi tố 1 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, xử phạt vi phạm hành chính 2 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa cùng nhiều vụ việc khác…

Trong ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023, Đồn Biên phòng Đoàn Xá tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tặng quà học sinh nghèo và người dân khó khăn trên địa bàn.

Đại tá Lương Công Thành khẳng định, đơn vị đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ để rà soát tất cả các ổ nhóm, đường dây trên khu vực địa bàn, đặc biệt là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, các tội phạm về mua bán pháo nổ, thuốc nổ, đánh bắt hải sản trái phép: "Chúng tôi cũng tuyên truyền, phát động quần chúng nhân dân nắm và tố giác tội phạm cùng với BĐBP, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân và cả hệ thống chính trị, ngăn chặn các hoạt động tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội".

Thành phố Hải Phòng có bờ biển dài 126 km, diện tích mặt nước khoảng 4.000 km2 với nhiều đảo lớn nhỏ, có cảng biển quốc tế lớn nhất miền Bắc và là trung tâm du lịch dịch vụ nên lưu lượng người, phương tiện, hàng hóa ra vào rất lớn. Cùng với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, BĐBP Hải Phòng đã triển khai nhiều giải pháp góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Thành phố.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương của thành phố Hải Phòng về việc di dời, giải tỏa diện tích nuôi trồng thủy sản không phép trên khu vực bãi bồi ven biển, phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội mang tính bền vững, BĐBP Hải Phòng đã tham mưu UBND TP và các địa phương triển khai 7 đợt cắm phao tiêu và dựng chòi bảo vệ, cưỡng chế các trường hợp nuôi ngao không phép trên khu vực biển quận Hải An và các huyện Kiến Thụy, Tiên Lãng...

Các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển”… đã gắn kết chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ biên phòng với chính quyền và người dân khu vực biên giới biển Hải Phòng.

Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đoàn Xá (Bộ Chỉ huy BĐBP Hải Phòng) chia sẻ, việc di dời diện tích lớn trên biển, nếu thực hiện không khéo có thể tạo điểm nóng xã hội. Do đó, Đồn Biên phòng Đoàn Xá cũng như lực lượng Biên phòng Hải Phòng đã làm tốt công tác tham mưu cho chính quyền địa phương trong việc khảo sát, đánh giá thực trạng; cán bộ chiến sỹ đi từng ngõ gõ từng nhà, vận động để bà con hiểu và đồng thuận.

"Chúng tôi tham mưu chính quyền các cấp tổ chức đối thoại giữa nhân dân với doanh nghiệp, lắng nghe tâm tư của người dân; tham mưu cho địa phương báo cáo TP đề nghị các doanh nghiệp xe hỗ trợ 30 triệu đối với 1 ha nuôi ngao chồng lấn nếu bà con tự nguyện tháo dỡ, di dời. Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp tốt với các lực lượng, các tổ chức chính trị xây dựng kế hoạch và phương án đảm bảo an toàn trong quá trình thả phao xác định vị trí di dời, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển"-Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng nói.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Hải Phòng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân tại Cát Bà (huyện Cát Hải, Hải Phòng).

Các chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn Biên phòng”, “Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển”…; các mô hình “Cụm dân cư tham gia bảo vệ chủ quyền”, “Tổ tàu thuyền đoàn kết”… đã gắn kết chặt chẽ cán bộ, chiến sĩ biên phòng với chính quyền và người dân.

Ông Hoàng Xuân Tiến, Chủ tịch UBND xã Đại Hợp, một xã biên giới biển của huyện Kiến Thụy, Hải Phòng với ¼ dân số làm nghề khai thác thủy sản đánh giá: "Các đồng chí biên phòng đã phối hợp, nắm bắt tình hình từ xa đến gần, cùng với địa phương tìm cách tháo gỡ, giải quyết các khó khăn; giúp người dân địa phương trong phát triển kinh tế. Trong mùa mưa bão, các đồng chí quan tâm theo dõi, giám sát tất cả phương tiện và các hộ ngư dân, thông báo trước khi bão về, sau khi bão đổ bộ và giúp đỡ bà con khắc phục các hậu quả".

Không chỉ giữ vững an ninh trật tự, là chỗ dựa tin cậy của chính quyền địa phương và người dân các khu vực biên giới, BĐBP Hải Phòng luôn chú trọng, tăng cường tuần tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời, đúng đối sách, đúng pháp luật với các tàu nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam.

Bộ đội Biên phòng Hải Phòng góp phần to lớn trong bảo vệ vững chắc và duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển.

Thượng tá Tạ Duy Hiển, Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng (BCH Bộ đội Biên phòng Hải Phòng) cho biết, năm 2022, BĐBP Hải Phòng đã tổ chức 3 biên đội tuẩn tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, quay phim, chụp ảnh, lập biên bản cảnh cáo, phóng thích ngay trên biển 32 tàu cá với 132 ngư dân, xua đuổi 40 lượt tàu cá nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển Việt Nam. Quá trình thực thi nhiệm vụ bảo đảm chặt chẽ, đúng chính sách pháp luật, quy định của Nhà nước.

Luôn sát cánh cùng ngư dân và bà con địa phương, giữ vững bình yên từ phía biển, Bộ đội Biên phòng Hải Phòng đã góp phần to lớn trong bảo vệ vững chắc và duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, tạo môi trường hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hải Phòng và cả nước./.