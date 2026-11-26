Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ ngày 10/12 -13/12 tại sân bay Gia Lâm, với diện tích gần 150.000 m². Đây là lần thứ ba Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức sự kiện này, sau hai kỳ triển lãm năm 2022 và 2024.

Trực tiếp kiểm tra các địa điểm tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm, quan sát các đội tập luyện biểu diễn chương trình lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị bám sát tiến độ, xác định rõ trách nhiệm, chủ động phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh và kiểm tra kỹ từng hạng mục, bảo đảm chất lượng chung của sự kiện.

Tại buổi hợp luyện, hơn 2.500 cán bộ, chiến sỹ Quân đội nhân dân tham gia trình diễn các tiết mục phục vụ cho chương trình khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm 2026.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng động viên lực lượng tham gia

Tặng quà, động viên các lực lượng tham gia, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng yêu cầu các lực lượng tập trung luyện tập cao độ, tất cả để chuẩn bị cho lễ đảm bảo sự thống nhất, chính xác và an toàn, các yêu cầu kỹ thuật biểu diễn tại lễ khai mạc.

Thay mặt Ban Chỉ đạo, Thượng tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận biểu dương sự nghiêm túc của các cơ quan đơn vị, chiến sỹ trong sự chuẩn bị triển lãm, rèn luyện hợp luyện để phục vụ cho thành công của lễ khai mạc.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tặng quà lực lượng tham gia

Tại buổi kiểm tra, 7 máy bay trực thăng dòng Mi của Không quân Việt Nam cùng các biên đội phương tiện bay không người lái (UAV) của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tham gia hợp luyện, chuẩn bị cho lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026.

Với tên gọi "Bay lên Việt Nam", chương trình nghệ thuật phục vụ Lễ khai mạc quy tụ hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ, nghệ sĩ, với các tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương", "Việt Nam kiêu hãnh", "Chiến binh sao vàng" cùng tổ khúc hát múa.

Trong đó, lực lượng Đặc công với trên 2.000 người tham gia, biểu diễn các màn trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, tạo khối, xếp chữ và võ chiến đấu đặc công. Hoạt động trình diễn của Bộ đội Đặc công tại Triển lãm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nhằm thể hiện sức mạnh của lực lượng tinh nhuệ của Quân đội nhân dân Việt Nam với nhân dân cả nước và bạn bè thế giới. Qua đó, thể hiện trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng, kỷ luật, bản lĩnh, ý chí của Bộ đội Đặc công.

Màn tập luyện tại buổi kiểm tra

Lần thứ 2 tham gia Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam, Thượng tá Nguyễn Văn Duẩn, Chủ nhiệm khoa võ thể lực, Trường Sỹ quan Đặc Công, Binh chủng Đặc công bày tỏ vinh dự được tham gia chương trình để phục vụ cho Triển lãm Quốc phòng; đồng thời quyết tâm với trách nhiệm và tinh thần cao nhất để thực hiện chương trình.

"Bản thân mỗi chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ này trong lòng rất tự hào. Và chính vì sự tự hào về quê hương dân tộc, về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, chúng tôi không quản thời tiết nắng mưa, tiếp tục rèn luyện thường xuyên để bảo đảm chất lượng tốt nhất", Thượng tá Nguyễn Văn Duẩn nói.