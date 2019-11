Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề cập vấn đề Biển Đông tại Hội nghị ASEAN

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN diễn ra sáng 17/11 tại Bangkok, Thái Lan, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đề cập vấn đề Biển Đông với các Bộ trưởng quốc phòng ASEAN.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN

Theo Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, luật pháp quốc tế có thể chưa hoàn hảo do tình hình thế giới phát triển nhanh chóng nhưng đây là công cụ hữu hiệu nhằm điều chỉnh quan hệ giữa các quốc gia nhằm duy trì hoà bình, ổn định trong khu vực và thế giới.



Bộ trưởng khẳng định, việc không tuân thủ luật pháp quốc tế, diễn giải hoặc chỉ áp dụng luật pháp quốc tế khi có lợi cho mình sẽ gây ra sự nghi kỵ, mất lòng tin với nhau và thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ leo thang căng thẳng, đối đầu. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề cập: “Một ví dụ dễ thấy nhất là những căng thẳng trên biển Đông vừa qua là do có những hành động đơn phương, không tôn trọng lợi ích hợp pháp và chính đáng của các nước khác, không phù hợp với luật pháp và chuẩn mực quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 đã dẫn đến nguy cơ đe doạ hòa bình ổn định khu vực và thu hút được sự quan tâm của nhiều nước ngoài khu vực.”.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch phân tích thêm, các nước lớn theo đuổi mục đích riêng của họ và nếu không có được tiếng nói thống nhất các quốc gia trong khu vực có nguy cơ bị gạt ra bên ngoài trong những vấn đề của chính mình. Như vậy, để Biển Đông thực sự trở thành vùng biển hoà bình ổn định và phát triển bền vững, điều kiện tiên quyết là luật pháp quốc tế phải được tôn trọng và điều này đòi hỏi cam kết nghiêm túc và trách nhiệm gìn giữ của tất cả các quốc gia trong và ngoài khu vực.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề cập vấn đề Biển Đông tại Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN

Với chủ đề “An ninh bền vững”, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Hẹp (ADMM) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 6 sẽ tập trung bàn thảo về khái niệm an ninh bền vững nhằm tăng cường an ninh quân sự, thúc đẩy niềm tin và tăng cường hợp tác an ninh giữa ASEAN và các đối tác đối thoại trên mọi phương diện. Các cuộc thảo luận sẽ được tổ chức trong 7 lĩnh vực hợp tác, gồm hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh hàng hải, quân y, chống khủng bố, gìn giữ hòa bình, hoạt động nhân đạo và an ninh mạng.