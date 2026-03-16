Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc xem lính đặc công Việt Nam biểu diễn võ thuật

Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đang có chuyến công tác tại Việt Nam, tham dự Hội nghị lần thứ nhất Đối thoại Chiến lược cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc và phiên họp lần thứ 17 Ủy ban Chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang chào đón Thượng tướng Đổng Quân thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113. Ảnh: Đức Anh - Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Chiều 15/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đón Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc thăm Lữ đoàn Đặc công bộ 113 (Binh chủng Đặc công).

Cùng tham dự có Trung tướng Nguyễn Bá Lực, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; đại diện lãnh đạo Binh chủng Đặc công và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân động viên các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113. Ảnh: Đức Anh - Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đã nghe đại diện Binh chủng Đặc công báo cáo về lịch sử quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Binh chủng; kết quả trên một số mặt công tác và những thành tích nổi bật của lực lượng vinh dự được 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân cùng các đại biểu tham quan khu huấn luyện, trang bị và theo dõi một số nội dung huấn luyện, biểu diễn võ thuật, kỹ thuật chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113.

Màn biểu diễn võ thuật của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113. Ảnh: Đức Anh - Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

Kết thúc màn trình diễn, Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Đổng Quân đã thăm hỏi; trao tặng quà động viên các cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 113.