Cà Mau bàn giao 237 mẫu hài cốt liệt sĩ đi giám định ADN

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo và thành lập Tổ công tác liên ngành và 2 Đội lấy mẫu chuyên trách.

Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Cà Mau và lãnh đạo xã Trần Văn Thời dâng hương trước khi vận chuyển mẫu đi giám định

Trong quá trình khai quật, phối hợp với lực lượng kỹ thuật của Viettel Cà Mau, tiến hành số hóa toàn bộ hồ sơ mộ chí, sơ đồ khu vực, thông tin quy tập và phiếu lấy. Cơ sở dữ liệu này phục vụ cho việc lưu trữ, quản lý lâu dài và đối chiếu ADN tại các cơ sở giám định của Bộ Quốc phòng.

Qua phân tích, phân loại đúng quy trình kỹ thuật, 2 Đội đã thu thập được 237 mẫu hài cốt liệt sĩ đủ điều kiện để phục vụ công tác giám định ADN theo quy định. Tổ vận chuyển của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Cà Mau đã tiến hành di chuyển đưa toàn bộ số mẫu sinh phẩm bằng xe chuyên dụng đến Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ để chuyển ra Hà Nội, đến giám định tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.

Hài cốt liệt sĩ được vận chuyển đến sân bay để đưa đi giám định ADN

Những hài cốt liệt sĩ được khai quật tại nghĩa trang liệt sĩ xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau

Sau khi bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Trần Văn Thời, Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Năm Căn và các Nghĩa trang Liệt sĩ còn lại.

Tỉnh Cà Mau quyết tâm trong Quý I năm 2027 sẽ hoàn thành việc lấy mẫu cho toàn bộ 3.382 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn tỉnh.