Cận cảnh binh sĩ Mỹ huấn luyện tác chiến trong thời tiết giá lạnh

Bộ binh Mỹ tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật mang tên Artic Edge trong thời tiết băng giá ở Alaska. Binh sĩ Pháo binh Mỹ hạ khẩu pháo 155mm từ trực thăng CH-47 Chinook trong tiết trời gió mạnh, nhiệt độ dưới 0 độ C tại Alaska. Đặc nhiệm Mỹ huấn luyện băng đồi trong thời tiết giá lạnh tại Panzer Kaserne, Đức. Lính dù Mỹ tiến đến địa điểm tập trung sau khi hoàn tất huấn luyện đổ bộ xuống căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở Alaska. Lính Mỹ và Latvia huấn luyện sinh tồn trong băng giá trong cuộc tập trận Atlantic Resolve. Lính dù Mỹ rời địa điểm đổ bộ Malemute tham gia vào cuộc tập trận bắn đạn thật tại căn cứ chung Elmendorf-Richardson. Lính dù Mỹ diễn tập đảm bảo an ninh trong quá trình tuần tra tại thao trường Grafenwoehr ở Đức. Bộ binh Mỹ sử dụng súng máy M240B đảm bảo an ninh cho đội trinh sát trong đợt huấn luyện tại Hohenfels, Đức. Bộ binh Mỹ tham gia khóa huấn luyện leo núi trong mùa Đông tại Jericho, Vermont. Binh sĩ Mỹ tham gia huấn luyện cùng lính Nhật Bản trong cuộc tập trận North Wind tại Hokkaido. Đặc nhiệm Mỹ huấn luyện bắn súng trường M4A1 tại trường bắn Panzer ở Boebligen, Đức. Lính Mỹ và Hà Lan tham gia tập trận chiến thuật tại thao trường Hohenfels, Đức. Bộ binh Mỹ hoàn tất cuộc huấn luyện trượt tuyết bắn súng tại Alaska. Lính Mỹ tham gia tập trận bắn đạn thật tại thao trường Grafenwoehr, Đức. Binh sĩ Mỹ khai hỏa súng máy M249 trong đợt huấn luyện thường niên tại Fort McCoy, Wisconsin./.