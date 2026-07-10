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Cần Thơ: Nâng cao nhận thức ngư dân về bảo vệ công trình khí và an ninh biên giới

Thứ Sáu, 11:03, 10/07/2026
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VOV.VN - Sáng 10/7, tại Đồn Biên phòng Trung Bình (xã Trần Đề, TP Cần Thơ), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP. Cần Thơ phối hợp với Chi nhánh Khí Tây Nam bộ tổ chức hội nghị tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn công trình khí và bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới biển xã Trần Đề. 

Tại hội nghị, hơn 100 ngư dân xã Trần Đề được đại diện Chi nhánh Khí Tây Nam bộ giới thiệu về hệ thống đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau, vai trò của các công trình khí đối với an ninh năng lượng quốc gia; đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ an ninh, an toàn công trình dầu khí, khu vực cấm, khu vực hạn chế hoạt động và những nguy cơ, hậu quả khi tàu cá xâm phạm hành lang an toàn công trình khí ngoài biển. Các đại biểu cũng được tuyên truyền về trách nhiệm của ngư dân trong việc phát hiện, thông báo kịp thời các hành vi có dấu hiệu đe dọa đến an ninh, an toàn công trình khí.

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Đại diện Chi nhánh Khí Tây Nam bộ giới thiệu về hệ thống đường ống dẫn khí PM3 - Cà Mau

Song song với đó, cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình tuyên truyền các quy định của Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản năm 2017 và các quy định về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển.

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Cán bộ Đồn Biên phòng Trung Bình tuyên truyền các nội dung chống khai thác IUU tới bà con ngư dân tham dự hội nghị.

Hội nghị cũng phổ biến các nội dung liên quan đến phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); phân tích tác động của "thẻ vàng" do Ủy ban châu Âu (EC) áp dụng đối với hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đồng thời hướng dẫn ngư dân thực hiện nghiêm các quy định trong quá trình khai thác trên biển. Ngoài ra, lực lượng biên phòng còn giới thiệu mô hình "Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới", hướng dẫn người dân khai thác các nền tảng số để tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và phản ánh các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự trên địa bàn.

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Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, Ban tổ chức mong muốn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân khu vực biên giới biển tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ an toàn các công trình khí; đồng thời phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và khai thác hải sản bất hợp pháp. Qua đó góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.

Thạch Hồng/VOV-ĐBSCL
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