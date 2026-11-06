Cảnh sát biển Việt Nam cùng lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ phối hợp luyện tập trên biển

Theo Bộ tư lệnh Cảnh sát biển 3, đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực phối hợp xử lý các tình huống sự cố, tìm kiếm cứu nạn và tăng cường quan hệ hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển của hai nước.

Quán triệt mục đích, yêu cầu và nội dung luyện tập, hai lực lượng đã thống nhất phương án, tổ chức cơ động lực lượng, phương tiện đến khu vực biển được xác định. Ngay sau khi đến vị trí, các tàu nhanh chóng triển khai đội hình, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc, tổ chức hiệp đồng và thực hành các nội dung theo kế hoạch đã được cơ quan chức năng hai bên phê duyệt.

Hai tàu vào vị trí sẵn sàng (ảnh: Lưu Sơn)

Nội dung luyện tập tập trung vào hai tình huống giả định về ứng phó sự cố trên biển.

Ở tình huống thứ nhất, hai tàu phối hợp tiếp cận phương tiện gặp nạn, triển khai phương án chữa cháy, khống chế đám cháy và kiểm soát nguy cơ mất an toàn đối với phương tiện.

Tiếp đó, hai bên tổ chức tìm kiếm, cứu nạn; thực hành tiếp cận, đưa người bị nạn lên tàu an toàn và tiến hành các biện pháp sơ cứu, cấp cứu y tế ban đầu kịp thời.

Cứu nạn nạn nhân bị rơi xuống biển (ảnh: Lưu Sơn)

Trong suốt quá trình luyện tập, cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 8001 và sĩ quan, thủy thủ Tàu USCGC Bertholf đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, tác phong chính quy, trình độ chuyên môn vững vàng và khả năng hiệp đồng chặt chẽ.

Mặc dù có những rào cản nhất định về ngôn ngữ, song nhờ sự chuẩn bị chu đáo, thống nhất phương án và duy trì thông tin liên lạc thông suốt, các tình huống đặt ra đều được hai bên phối hợp xử trí chính xác, linh hoạt, nhịp nhàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật.

Hai bên phối hợp phương án cứu nạn, chữa cháy trên biển (ảnh: Lưu Sơn)

Thông qua hoạt động thiết thực này, quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ tiếp tục được thúc đẩy, góp phần tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả phối hợp giải quyết các thách thức an ninh phi truyền thống trên biển, vì mục tiêu duy trì an ninh, an toàn và trật tự trên các vùng biển, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.