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Cao Bằng quyết tâm hoàn thành thu nhận 1.221 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ trong đợt 2

Thứ Hai, 09:05, 09/11/2026
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VOV.VN - Công an tỉnh Cao Bằng đã phối hợp các đơn vị chức năng hoàn thành đợt 2 cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính với hơn 1.220 mẫu dự kiến được thu nhận, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu và đối chiếu, xác định danh tính liệt sĩ.

Tại Nhà văn hóa tổ dân phố Bằng Giang (phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) từ sáng 8/11, thân nhân liệt sĩ lần lượt đến làm thủ tục lấy mẫu ADN. Cán bộ được bố trí tại các khu vực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân, giúp quá trình thu nhận diễn ra thuận lợi. Ông Linh Văn Lý, em trai liệt sĩ Linh Văn Lộc (xã Quảng Uyên), cho biết anh trai ông nhập ngũ năm 1966 và hy sinh năm 1969 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Gia đình nhiều năm hỏi thăm đồng đội cũ, tìm đến các nghĩa trang nhưng chưa có thông tin.

cao bang quyet tam hoan thanh thu nhan 1.221 mau adn than nhan liet si trong dot 2 hinh anh 1
Từ chiều 7/11 đến sáng 9/11, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính, đợt 2 năm 2026

Ông Linh Văn Lý cho biết: “Trước đây anh trai tôi đi bộ đội từ năm 1966, đến năm 1969 thì mất. Gia đình suốt bấy lâu cũng đã tìm kiếm, cũng thăm hỏi tình hình rằng ngày xưa những người đi bộ đội cùng nhau, nhưng mà thời điểm đó nhập ngũ thì toàn người ở xa, các cụ lại không biết chữ, rồi đi khắp các nghĩa trang tìm cũng không thấy. Bây giờ được các cơ quan nhà nước, được lực lượng công an thu thập mẫu ADN thì sau này nếu mà tìm thấy thì là điều tốt quá, vì chúng tôi là những người con út nhất rồi, mà đến bây giờ cũng già rồi, cũng gần 70 rồi, cũng mong muốn tìm thấy để gia đình an tâm hơn, để con cháu sau này còn biết đến nữa.”

Trong đợt 2, Cao Bằng tập trung thu nhận mẫu của thân nhân thuộc dòng mẹ của liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Thông tin và mẫu sinh phẩm sẽ được đưa vào cơ sở dữ liệu ADN để phục vụ đối chiếu với mẫu hài cốt liệt sĩ. Với các gia đình, việc lấy mẫu thắp lên hy vọng tìm được nơi an nghỉ của người thân sau nhiều năm chờ đợi. 

cao bang quyet tam hoan thanh thu nhan 1.221 mau adn than nhan liet si trong dot 2 hinh anh 2
Trong đợt 2, Cao Bằng tập trung thu nhận mẫu của thân nhân thuộc dòng mẹ của liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Bà Phan Thị Bèn, thân nhân liệt sĩ mong muốn: “Trước khi có chương trình này thì gia đình cũng sốt ruột lắm, nhưng giờ có chương trình này thì gia đình rất háo hức và mong chờ, mong muốn các cơ quan chức năng sớm tìm thấy hài cốt, xương máu của liệt sĩ, để gia đình an lòng, hằng tháng được đi thăm.”

Để đảm bảo tiến độ, Công an tỉnh Cao Bằng bố trí 13 điểm thu nhận mẫu tại các khu vực trong tỉnh. Tuy nhiên, địa bàn rộng, dân cư thưa và phân tán khiến việc thông tin, vận động thân nhân đến lấy mẫu gặp khó khăn. Với Mẹ Việt Nam anh hùng, mẹ liệt sĩ, người cao tuổi, người đau ốm, đi lại khó khăn và người dân sống ở nơi hẻo lánh, các tổ công tác sẽ đến thu nhận mẫu tại nhà hoặc bố trí phương tiện hỗ trợ. 

cao bang quyet tam hoan thanh thu nhan 1.221 mau adn than nhan liet si trong dot 2 hinh anh 3
Công an tỉnh Cao Bằng trao tặng quà cho thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Trung tá Đàm Thị Hành, Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết: “Với nhiệm vụ là đơn vị chủ trì, chúng tôi đã phối hợp với các sở, ban, ngành để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, rà soát thân nhân thuộc diện lấy mẫu theo dòng mẹ, bảo đảm tiến độ thu nhận mẫu, đối sánh với mẫu gen của các liệt sĩ. Chúng tôi chỉ đạo công an xã phối hợp với địa phương rà soát trường hợp nào có thể đến điểm lấy mẫu; với trường hợp không đi được thì bố trí phương tiện, con người tới gia đình đón hoặc trực tiếp lấy mẫu tại nhà. Căn cứ vào số lượng mẫu, chúng tôi bố trí thời gian để bảo đảm tiến độ nhanh nhất, hiệu quả nhất, đáp ứng sự mong mỏi bấy lâu của bà con.”

Việc thu nhận mẫu ADN là bước để bổ sung dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đợt cao điểm cũng tạo điều kiện để các gia đình gửi thông tin di truyền, tiếp tục tìm kiếm người thân đã hy sinh.

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Cao Bằng đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng tại Nam Tuấn

VOV.VN - Ở xã Nam Tuấn, tỉnh Cao Bằng, 9 công trình hạ tầng từ nguồn vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai như đường liên xóm, nhà văn hóa, cầu dân sinh... Để đảm bảo tiến độ đề ra, địa phương và nhà thầu đang huy động các nguồn lực, tập trung xử lý những khó khăn về vật liệu và nhân công.

Duy Thái/VOV-Đông Bắc
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