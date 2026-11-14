Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 6 chiến sĩ hy sinh khi huấn luyện

Sáng 14/11, Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng thông tin vào lúc 8 giờ 25 phút ngày 12/11/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn quốc gia TB1 (thuộc xã Biên Sơn, thành phố Bắc Ninh); Kíp xe Thiết giáp BMP-1 của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 đã gặp sự cố, dẫn đến bị chìm, 6 chiến sĩ đã hy sinh.

Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 2226/QĐ-TTg ngày 13/11/2026 cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với 6 liệt sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Các liệt sĩ đều thuộc Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, gồm:

1. Hạ sĩ Phạm Văn Tâm, quê quán xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa.

2. Hạ sĩ Nguyễn Tiến Đức, quê quán phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội.

3. Trung sĩ Mai Thanh Phương, quê quán xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

4. Trung sĩ Nguyễn An Ninh, quê quán xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình.

5. Hạ sĩ Lâm Duy Khánh, quê quán xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

6. Trung sĩ Hoàng Long Nhật, quê quán xã Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Bộ Quốc phòng cho biết các cơ quan chức năng đang hoàn tất thủ tục đề nghị xét khen thưởng cho các liệt sĩ.