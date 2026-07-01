Ngày 1/7, theo thông tin từ lực lượng chức năng, cán bộ chiến sĩ Bộ Công an tham gia Đoàn cứu nạn quốc tế đã triển khai lực lượng tại thực địa ở Venezuela. Hiện trường là một khu chung cư cao 9 tầng tại bang La Guaira, công trình bị sụp đổ gần như hoàn toàn sau trận động đất kép hôm 24/6. Thông tin cho biết hiện có 15 người dân còn bị mắc kẹt trong đống đổ nát.

Tại thực địa, thời tiết nắng nóng ngoài 30 độ. Toàn khu vực rộng lớn bị mất điện, thông tin liên lạc hết sức khó khăn. Theo nhà chức trách, các công trình cao tầng đổ sập tại La Guaira có nguy cơ tiếp tục đổ sập thứ cấp rất cao. Lực lượng cứu hộ cứu nạn cần tính toán kỹ lưỡng khi tiếp cận để đưa người ra ngoài. Bên cạnh đó, lực lượng cũng đang thiếu thốn các phương tiện phá dỡ hạng nặng hỗ trợ, hiện tại chủ yếu dựa vào sức người để tìm kiếm và giải cứu nạn nhân.

Hình ảnh chiến sĩ Bộ Công an tham gia đoàn cứu nạn quốc tế nỗ lực giải cứu 15 người mắc kẹt tại bang La Guaira:

Khu chung cư cao 9 tầng tại La Guaira bị đổ sập hoàn toàn.

Lực lượng chức năng sử dụng cảnh khuyển để tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt trong đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm, giải cứu nạn nhân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đánh giá nguy cơ tiếp tục đổ sập thứ cấp là rất cao.

Khung cảnh đổ nát tại La Guaira sau trận động đất kép.

Những bữa cơm vội của cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ chiến sĩ dùng cơm tại hiện trường, trước khi tiếp tục tìm kiếm, cứu hộ.