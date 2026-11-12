Chủ động các phương án bảo đảm an ninh Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026

Chiều 12/11, tại Hà Nội, Tiểu ban Điều hành an ninh Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 tổ chức Hội nghị triển khai, kiểm tra công tác điều hành an ninh phục vụ Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Thiếu tướng Lê Văn Đãng, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng Tiểu ban Điều hành an ninh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; lãnh đạo, chỉ huy Bộ Tham mưu các đơn vị: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Quân chủng Phòng không - Không quân.

Thiếu tướng Lê Văn Đãng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đưa ra tình hưống, đề xuất các phương án xử lý; đồng thời làm rõ công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho triển lãm. Các đại biểu thống nhất cho rằng, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Điều hành an ninh đã chủ động, tích cực theo dõi, nghiên cứu, nắm, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến công tác SSCĐ, bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động của triển lãm. Xây dựng kế hoạch kiểm soát quân sự, tuần tra, canh gác, bảo vệ khu vực triển lãm; tăng cường ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), flycam trong hoạt động kiểm soát, giám sát an ninh khu vực triển lãm; phương án phân luồng giao thông...

Toàn cảnh hội nghị.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lê Văn Đãng đánh giá cao các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Điều hành an ninh đã chủ động, tích cực triển khai các nội dung, nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

Nhấn mạnh thời gian từ nay đến khi Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra không còn nhiều, Thiếu tướng Lê Văn Đãng đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Tiểu ban Điều hành an ninh tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ; rà soát từng khâu, từng công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, không để xảy ra sai sót. Phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn để đóng góp vào thành công chung của triển lãm.