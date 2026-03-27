Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc. Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc có ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phẩm chất phù hợp với môi trường quân đội; đồng thời tạo nguồn cán bộ kế cận vững chắc, lâu dài cho lực lượng vũ trang. Nhà trường sẽ thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy văn hóa với rèn luyện kỷ luật, tác phong quân nhân; góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Đại biểu dự hội nghị

Theo định hướng, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc tổ chức đào tạo học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh, rèn luyện thể lực, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật. Môi trường học tập, sinh hoạt được xây dựng chính quy, nền nếp, phù hợp với đặc thù đào tạo trong quân đội, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Thời gian tới, Quân khu 1 tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ, phẩm chất tốt; đồng thời đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện để nhà trường sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc thể hiện sự quan tâm đối với công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.