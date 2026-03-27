中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc

Thứ Sáu, 17:02, 27/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 27/3, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc trực thuộc Quân khu 1. Dự buổi lễ có Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tại buổi lễ, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc. Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, góp phần cụ thể hóa chiến lược xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho Quân đội nhân dân Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh: việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc có ý nghĩa thiết thực trong việc phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, phẩm chất phù hợp với môi trường quân đội; đồng thời tạo nguồn cán bộ kế cận vững chắc, lâu dài cho lực lượng vũ trang. Nhà trường sẽ thực hiện nhiệm vụ giáo dục toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy văn hóa với rèn luyện kỷ luật, tác phong quân nhân; góp phần hình thành bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ.

Theo định hướng, Trường Thiếu sinh quân miền Bắc tổ chức đào tạo học sinh theo chương trình giáo dục phổ thông, đồng thời lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh, rèn luyện thể lực, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật. Môi trường học tập, sinh hoạt được xây dựng chính quy, nền nếp, phù hợp với đặc thù đào tạo trong quân đội, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Thời gian tới, Quân khu 1 tập trung chỉ đạo kiện toàn tổ chức biên chế; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ, phẩm chất tốt; đồng thời đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, bảo đảm điều kiện để nhà trường sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc thể hiện sự quan tâm đối với công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Việc thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Bắc thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với công tác giáo dục, đào tạo thế hệ trẻ; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

CTV Mai Duy Đức - Công Luận/VOV-Đông Bắc
Tag: Trường Thiếu sinh quân Quân khu 1
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Điều động 30 cán bộ về Trường Thiếu sinh quân miền Trung
VOV.VN - Sáng nay (19/3), tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức công bố, trao quyết định điều động 30 cán bộ phục vụ Trường Thiếu sinh quân miền Trung chuẩn bị ra mắt.

Chuẩn bị thành lập Trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung
VOV.VN - Việc thành lập Trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược trong công tác giáo dục, đào tạo và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho Quân đội.

Hy sinh khi cứu người đuối nước, Thiếu tá Trương Hồng Kỳ được thăng quân hàm
VOV.VN - Ngay trong tối qua (1/9), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có Quyết định về việc truy thăng quân hàm sĩ quan trước thời hạn đối với đồng chí Trương Hồng Kỳ, thuộc Quân khu 5.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích