中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

CSB khảo sát vùng biển đảo Tây Nam, vận động ngư dân chấp hàng nghiêm quy định IUU

Thứ Sáu, 06:12, 15/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Từ ngày 12-16/5, Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức Đoàn công tác đi khảo sát, nắm tình hình tại vùng biển, đảo phía Tây Nam.

Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có nhiều lãnh đạo, cán bộ đến từ các tỉnh, thành  Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

csb khao sat vung bien dao tay nam, van dong ngu dan chap hang nghiem quy dinh iuu hinh anh 1
Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị quán triệt.

Trong hải trình 4 ngày, Đoàn công tác tập trung khảo sát, nắm chắc tình hình quốc phòng, an ninh và tiềm lực phát triển kinh tế tại các vùng biển ven bờ từ An Giang đến Cần Thơ. Trọng tâm của chuyến đi là cụ thể hóa chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026-2031.

Bên cạnh việc nắm tình hình triển khai các dự án kinh tế - xã hội, đoàn sẽ trực tiếp kiểm tra, kiểm soát phương tiện trên biển, tuyên truyền và vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định IUU. Tại các điểm dừng chân, đoàn sẽ thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên đảo.

csb khao sat vung bien dao tay nam, van dong ngu dan chap hang nghiem quy dinh iuu hinh anh 2
Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm trước chuyến đi.

Chuyến khảo sát không chỉ góp phần duy trì thực thi pháp luật trên biển mà còn thắt chặt mối đoàn kết quân - dân, tạo động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị quán triệt trước khi xuất hành, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, lưu ý, các thành viên đoàn cần tuân thủ tuyệt đối các quy định trong hành trình, ông nhấn mạnh vấn đề an toàn là trên hết.

Vùng Cảnh sát biển 4 cần nắm chắc thời gian, lịch trình, nắm chắc tình hình các diễn diễn biến để chủ động thực hiện các giải pháp kịp thời. Chủ động chuẩn bị các hoạt động trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

csb khao sat vung bien dao tay nam, van dong ngu dan chap hang nghiem quy dinh iuu hinh anh 3
Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị.

Dịp này, thành viên đoàn công tác các tỉnh sẽ có điều kiện hiểu hơn và nắm bắt tình hình thực tế để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách biển đảo phù hợp thực tế. Thiếu tướng Xuân cũng mong muốn, các phóng viên có những tin bài phù hợp để góp phần tuyên truyền về biển đảo.

4_su_kien_cung_gop_phan_quan_ba_san_pham_ocop_va_san_vat_dac_trung_cua_dia_phuong.jpg

Ấn tượng ngày hội tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Sáng 10/5, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, sự kiện "Hương rừng U Minh năm 2026" đã chính thức khai mạc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa và du lịch Cà Mau. Với hơn 1.500 người tham gia, ngày hội mang đến những trải nghiệm độc đáo như chạy xuyên rừng tràm, đua xuồng ba lá và giới thiệu sản vật OCOP.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Tag: Cảnh sát biển Cà Mau lực lượng vũ trang an ninh trên biển quốc phòng bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển 4
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đồn Biên Phòng Sông Đốc phát hiện gần 500 bao thuốc lá lậu ở Cà Mau
Đồn Biên Phòng Sông Đốc phát hiện gần 500 bao thuốc lá lậu ở Cà Mau

VOV.VN - Ngày 9/5, Thiếu tá Lê Vũ Khanh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu nhiều bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc.

Đồn Biên Phòng Sông Đốc phát hiện gần 500 bao thuốc lá lậu ở Cà Mau

Đồn Biên Phòng Sông Đốc phát hiện gần 500 bao thuốc lá lậu ở Cà Mau

VOV.VN - Ngày 9/5, Thiếu tá Lê Vũ Khanh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sông Đốc (Bộ đội Biên phòng Cà Mau), cho biết đơn vị đang hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính và tịch thu nhiều bao thuốc lá điếu không rõ nguồn gốc.

Trụ ATM ở Cà Mau bốc cháy vào sáng sớm, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng
Trụ ATM ở Cà Mau bốc cháy vào sáng sớm, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng

VOV.VN - Vào khoảng 6h30 sáng nay (9/5), một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra tại trụ ATM nằm trên đường Ngô Quyền, đoạn gần trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Trụ ATM ở Cà Mau bốc cháy vào sáng sớm, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng

Trụ ATM ở Cà Mau bốc cháy vào sáng sớm, thiệt hại khoảng 500 triệu đồng

VOV.VN - Vào khoảng 6h30 sáng nay (9/5), một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra tại trụ ATM nằm trên đường Ngô Quyền, đoạn gần trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau.

Cảnh báo nguy hiểm từ ong vò vẽ: Một học sinh ở Cà Mau bị đốt hơn 70 vết
Cảnh báo nguy hiểm từ ong vò vẽ: Một học sinh ở Cà Mau bị đốt hơn 70 vết

VOV.VN - Một vụ ong vò vẽ tấn công khiến học sinh 10 tuổi ở tỉnh Cà Mau rơi vào tình trạng nguy kịch đang tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của tai nạn ong đốt, nhất là trong mùa nắng nóng và tại những khu vực cây cối rậm rạp.

Cảnh báo nguy hiểm từ ong vò vẽ: Một học sinh ở Cà Mau bị đốt hơn 70 vết

Cảnh báo nguy hiểm từ ong vò vẽ: Một học sinh ở Cà Mau bị đốt hơn 70 vết

VOV.VN - Một vụ ong vò vẽ tấn công khiến học sinh 10 tuổi ở tỉnh Cà Mau rơi vào tình trạng nguy kịch đang tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự nguy hiểm của tai nạn ong đốt, nhất là trong mùa nắng nóng và tại những khu vực cây cối rậm rạp.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích