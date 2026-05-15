CSB khảo sát vùng biển đảo Tây Nam, vận động ngư dân chấp hàng nghiêm quy định IUU

Đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có nhiều lãnh đạo, cán bộ đến từ các tỉnh, thành Cần Thơ, An Giang và Cà Mau.

Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại hội nghị quán triệt.

Trong hải trình 4 ngày, Đoàn công tác tập trung khảo sát, nắm chắc tình hình quốc phòng, an ninh và tiềm lực phát triển kinh tế tại các vùng biển ven bờ từ An Giang đến Cần Thơ. Trọng tâm của chuyến đi là cụ thể hóa chương trình phối hợp “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” giai đoạn 2026-2031.

Bên cạnh việc nắm tình hình triển khai các dự án kinh tế - xã hội, đoàn sẽ trực tiếp kiểm tra, kiểm soát phương tiện trên biển, tuyên truyền và vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định IUU. Tại các điểm dừng chân, đoàn sẽ thăm hỏi, tặng quà động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống trên đảo.

Đoàn công tác chụp ảnh kỷ niệm trước chuyến đi.

Chuyến khảo sát không chỉ góp phần duy trì thực thi pháp luật trên biển mà còn thắt chặt mối đoàn kết quân - dân, tạo động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền an ninh Tổ quốc.

Tại hội nghị quán triệt trước khi xuất hành, Thiếu tướng Trần Văn Xuân, Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam, lưu ý, các thành viên đoàn cần tuân thủ tuyệt đối các quy định trong hành trình, ông nhấn mạnh vấn đề an toàn là trên hết.

Vùng Cảnh sát biển 4 cần nắm chắc thời gian, lịch trình, nắm chắc tình hình các diễn diễn biến để chủ động thực hiện các giải pháp kịp thời. Chủ động chuẩn bị các hoạt động trang trọng, ý nghĩa và tiết kiệm.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 4 phát biểu tại hội nghị.

Dịp này, thành viên đoàn công tác các tỉnh sẽ có điều kiện hiểu hơn và nắm bắt tình hình thực tế để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện các chủ trương, chính sách biển đảo phù hợp thực tế. Thiếu tướng Xuân cũng mong muốn, các phóng viên có những tin bài phù hợp để góp phần tuyên truyền về biển đảo.