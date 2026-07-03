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Đại tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương đoàn Việt Nam cứu trợ động đất tại Venezuela

Thứ Sáu, 10:25, 03/07/2026
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VOV.VN - Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lời hỏi thăm, động viên và biểu dương tinh thần nỗ lực của đoàn Việt Nam trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela những ngày qua.

Ngày 2/7 (theo giờ địa phương), đoàn Việt Nam tại Venezuela tiếp tục tổ chức thành các mũi khác nhau, triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong thảm họa động đất kép tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira). Các mũi cũng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm khi nhận được đề nghị hỗ trợ từ gia đình nạn nhân.

Dai tuong nguyen tan cuong bieu duong doan viet nam cuu tro dong dat tai venezuela hinh anh 1
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ trả lời phỏng vấn báo chí ngay tại hiện trường. (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu), Trưởng đoàn thông báo tới các thành viên trong đoàn rằng Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi lời hỏi thăm, động viên và biểu dương tinh thần nỗ lực của đoàn trong tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela những ngày qua.

Tổng Tham mưu trưởng cũng đề nghị đoàn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần thể hiện sinh động phương châm, quan điểm đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta, đóng góp, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trong các hoạt động ứng phó thảm họa toàn cầu, cũng như khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.

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Đoàn cứu trợ Việt Nam phối hợp thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường ngày 2/7 (theo giờ địa phương). (Ảnh: Bộ Quốc phòng)

Trả lời phỏng vấn báo chí ngay tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ ngày 2/7 (theo giờ địa phương), Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ nhấn mạnh tới sự đoàn kết, gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng Quân đội và Công an của Việt Nam trong tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực Playa Grande. Hai lực lượng đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và xác định quyết tâm chạy đua với thời gian trong tìm kiếm nạn nhân.

 

Quỳnh Trang/VOV.VN
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