Sáng 22/11, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại liên khu dân cư xóm Ngòi Chẹo – Trại Gião, xã Nam Hòa và tổ dân phố 19, phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu đến dự ngày hội đại đoàn kết tại tỉnh Thái Nguyên

Cùng dự có đại biểu Bộ Quốc phòng, Quân khu 1 và tỉnh Thái Nguyên. Tại các khu dân cư, Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đại biểu chung vui với cán bộ, nhân dân; thăm hỏi, động viên bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua và xây dựng địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang tặng quà các gia đình chính sách

Ngày hội diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi. Sự quan tâm, động viên của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội góp thêm niềm vui cho người dân, đồng thời khích lệ cộng đồng tiếp tục gắn bó, chung sức xây dựng đời sống ở khu dân cư.