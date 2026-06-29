Đắk Lắk nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang

6 tháng đầu năm, tỉnh Đắk Lắk đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng; kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn địa phương.

Toàn cảnh hội nghị

Theo Đại tá Lê Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, địa phương đã gắn kết chặt chẽ việc phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Các đơn vị liên quan đã phối hợp trong thẩm định các quy hoạch, dự án để vừa đáp ứng yêu cầu phát triển, vừa bảo đảm quốc phòng. Địa phương cũng thực hiện hiệu quả các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), quản lý chặt chẽ nguồn nhân lực, tàu thuyền sẵn sàng huy động tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tăng cường quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, phối hợp thực hiện hiệu quả công tác phân giới, cắm mốc với nước bạn Campuchia.

Tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác biên phòng 6 tháng đầu năm 2026.

Lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên tiếp tục được củng cố. Công tác tuyển quân được thực hiện chặt chẽ, công khai, hoàn thành 100% chỉ tiêu với gần 5.500 công dân nhập ngũ. Các lực lượng Quân sự, Công an và Biên phòng duy trì phối hợp chặt chẽ trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng, đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

“Các cơ quan, đơn vị lực lượng tỉnh xây dựng đầy đủ các kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng chiến đấu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình, nhiệm vụ và tổ chức biên chế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; thường xuyên tổ chức huấn luyện, luyện tập, hiệp đồng thuần thục các phương án, sẵn sàng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống. Triển khai thực hiện kế hoạch chiến đấu "Vòm Phòng không bền vững" nhằm xây dựng thế trận Phòng không rộng khắp, nhiều tầng, vững chắc; từng bước hoàn chỉnh phương thức tác chiến phòng chống phương tiện bay không người lái” - Đại tá Lê Văn Hùng cho biết.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk giao nhiệm vụ cho các đơn vị, lực lượng vũ trang địa phương.

Ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, 6 tháng cuối năm 2026, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác biên phòng còn nhiều nội dung trọng tâm. Ông Đào Mỹ đề nghị các đơn vị, lực lượng vũ trang tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý chặt chẽ nhân lực, tàu thuyền, phương tiện dân sự, sẵn sàng huy động bảo vệ chủ quyền biển, đảo; triển khai quyết liệt các giải pháp chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); đồng thời duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

“Quan tâm xây dựng lực lượng vũ trang và cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sự phối hợp giữa 3 lực lượng theo quy chế, theo Nghị định 03 năm 2019 của Chính phủ” - ông Đào Mỹ nói.

Thừa uỷ quyền của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, thừa uỷ quyền của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, ông Đào Mỹ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 1 cá nhân; trao Bằng khen của Quân khu 5 tặng 2 tập thể, 7 cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk kiểm tra công tác đảm bảo an ninh bầu cử VOV.VN - Trong các ngày 11 và 12/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị trực thuộc và các xã, phường trọng điểm trong tỉnh.