Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 khai mạc tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 có sự tham gia của hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế, hơn 1.800 người, trong đó có hơn 700 đại biểu và quan sát viên, gồm lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội và chuyên gia học giả các nước. Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức trực tiếp kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát.

Đại tướng Phan Văn Giang tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10. Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân

Phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho rằng, cộng đồng quốc tế cần nỗ lực hết mình để đạt được hòa bình và an ninh bền vững khi thế giới vẫn còn không ít điểm nóng xung đột, cũng như phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Năm 2022, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công bố Sáng kiến An ninh Toàn cầu. Ông Trương Hựu Hiệp nhấn mạnh: “Diễn đàn lần này với chủ đề ‘An ninh chung, duy trì hòa bình lâu dài’, chúng tôi kỳ vọng đồng tâm hiệp lực, chung tay với các bên thực hiện Sáng kiến An ninh Toàn cầu, cùng xây dựng một cộng đồng an ninh chung của nhân loại, truyền thêm sự chắc chắn, ổn định và năng lượng tích cực cho một thế giới biến đổi và hỗn loạn đan xen”.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự diễn đàn, đồng thời có bài phát biểu tại phiên toàn thể thứ 2 với chủ đề “Vai trò của các nước đang phát triển trong an ninh toàn cầu”.

Được biết, lãnh đạo Bộ quốc phòng và quan chức cấp cao của quân đội gần 50 quốc gia cùng đại diện của 6 tổ chức quốc tế và khu vực đã tham dự diễn đàn lần này, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và quan chức quốc phòng Mỹ.

Cùng các diễn đàn, đối thoại khác như Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow tại Nga, Đối thoại Shangri-La tại Singapore, Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh đã và đang ngày càng khẳng định là diễn đàn an ninh quan trọng trong khu vực và trên thế giới. Việc tham dự các diễn đàn này là cơ hội để Việt Nam cùng các nước tăng cường hợp tác, đối thoại, tạo dựng lòng tin chiến lược để bảo đảm an ninh khu vực và trên thế giới, vun đắp môi trường hòa bình để phát triển bền vững​.