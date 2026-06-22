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Diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ tại Vĩnh Long

Thứ Hai, 17:53, 22/06/2026
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VOV.VN - Sáng 22/6, xã Trung Thành, tỉnh Vĩnh Long khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ (KVPT) năm 2026. Đây là địa phương được Quân khu 9 và tỉnh lựa chọn tổ chức diễn tập điểm nhằm chỉ đạo, rút kinh nghiệm cho các địa phương trong toàn tỉnh và cả khu vực.

Dự khai mạc có Thiếu tướng Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 9; Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ, Phó Tư lệnh Quân khu 9 cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ và Ban chấp hành tỉnh ủy Vĩnh Long.

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Quân khu 9 khai mạc diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ năm 2026

Phát biểu khai mạc, Thiếu tướng Phạm Văn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh nhấn mạnh, diễn tập tác chiến trong KVPT là nhiệm vụ chính trị, quân sự có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng cao năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban, ngành, đoàn thể theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp khi chuyển các trạng thái sẵn sàng chiến đấu và chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng.

Đồng thời, diễn tập góp phần nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý các tình huống phức tạp về quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thiếu tướng Phạm Văn Thanh yêu cầu các thành phần, lực lượng tham gia nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc diễn tập; phát huy tinh thần trách nhiệm, vận hành cơ chế đúng nguyên tắc, đúng thẩm quyền, linh hoạt, sát thực tế. Đối với nội dung thực binh, các lực lượng phải xử trí tình huống nhanh chóng, chính xác, dứt khoát; thực hành tốt các động tác kỹ thuật, chiến thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị và an toàn giao thông.

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Các cuộc họp vận hành cơ chế là một trong những nội dung của diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ  xã Trung Thành.

Diễn tập tác chiến xã Trung Thành trong KVPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (22 - 23/6) với đề mục: “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển hoạt động xã Trung Thành sang trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Nội dung diễn tập gồm các giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và thực hành tác chiến phòng thủ.

 

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL
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