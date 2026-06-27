Theo báo cáo của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là đã thực hiện tốt công tác nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình; kịp thời tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Chủ động tham mưu thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng.

Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng diễn ra ngày 26/6

Đáng chú ý đã tham mưu trình Bộ Chính trị thông qua và triển khai Đề án 50 của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về điều chỉnh tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ huy, chỉ đạo các đơn vị trong toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ vùng trời, biên giới, nội địa và không gian mạng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, Bộ Tổng tham mưu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, chỉ đạo điều chỉnh tổ chức lực lượng, xây dựng Quân đội theo hướng tinh, gọn, mạnh. Riêng 6 tháng đầu năm đã tham mưu điều chỉnh tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; điều chỉnh hơn 3.400 tổ chức thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn quân; thành lập Lực lượng phương tiện không người lái; tổ chức thành công Hội nghị rút kinh nghiệm tổ chức quân sự địa phương khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Công tác nghiên cứu khoa học quân sự, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt chủ đề công tác năm “Quyết tâm nghiên cứu, sản xuất vũ khí trang bị tiên tiến, hiện đại”, thúc đẩy mạnh mẽ nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật và nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ quốc phòng. Nhiều nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm về phương tiện không người lái, tác chiến điện tử, công nghệ điều khiển thông minh và công nghệ lưỡng dụng được triển khai hiệu quả.

Công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, kiểm định kỹ thuật được thực hiện chặt chẽ; đối ngoại quốc phòng và hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ, công nghiệp quốc phòng, trang bị kỹ thuật tiếp tục được mở rộng, góp phần nâng cao năng lực làm chủ công nghệ quân sự tiên tiến.

Chất lượng huấn luyện, giáo dục - đào tạo không ngừng được nâng lên; công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật có nhiều chuyển biến vững chắc. Năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, xử trí các tình huống quốc phòng, an ninh, phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tiếp tục được nâng cao. Các lực lượng tác chiến điện tử, cơ yếu cùng các cơ quan nghiên cứu chiến lược quốc phòng, lịch sử quân sự phát huy tốt vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, phát triển nghệ thuật quân sự, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng và ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ công tác tham mưu chiến lược.

Những kết quả đạt được trên các mặt công tác đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng, tạo nền tảng quan trọng để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2026.