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VOV.VN - Theo thống kê chính thức cập nhật hôm 4/7, số người thiệt mạng do hai trận động đất kinh hoàng ở Venezuela đã tăng lên ít nhất 2.954 người, hơn 16.500 người bị thương, hàng nghìn người vẫn còn mất tích. Giới chức trách đã ghi nhận tổng cộng 942 dư chấn kể từ sau trận động đất.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_doan_cuu_ho_viet_nam_da_dua_54_thi_the_nan_nhan_ra_khoi_dong_do_nat_o_venezuela.m3u8
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Đoàn cứu hộ Việt Nam đã đưa 54 thi thể nạn nhân ra khỏi đống đổ nát ở Venezuela
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2026-07/tiktok_doan_cuu_ho_viet_nam_da_dua_54_thi_the_nan_nhan_ra_khoi_dong_do_nat_o_venezuela.m3u8
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