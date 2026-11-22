Ngày 21/11, tại doanh trại Highway, Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc tại Abyei (UNISFA), Đội Công binh số 5 Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề “Sắc màu văn hóa Việt Nam – Kết nối hữu nghị, lan tỏa hòa bình”. Đây là dịp giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người, bản sắc văn hóa dân tộc và những đóng góp của Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết giữa các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ.

Đại tá Nguyễn Xuân Thành phát biểu khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh: Đức Uy

Chương trình có sự tham dự của Đại tá Nguyễn Xuân Thành, Chỉ huy trưởng lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Phái bộ UNISFA, Đội trưởng Đội Công binh số 5; Thiếu tá Nguyễn Văn Linh, Chính trị viên Đội Công binh số 5; đại diện Tiểu đoàn Bộ binh Ấn Độ, Bệnh viện dã chiến cấp 2 Ghana, Đơn vị Phản ứng nhanh Trung Quốc, Đơn vị trực thăng Trung Quốc cùng đại diện các cơ quan chuyên môn của Phái bộ như Phòng Công binh, Phòng Hậu cần, Phòng Điều phối Quân dân sự và đông đảo bạn bè quốc tế.

Phát biểu khai mạc, Đại tá Nguyễn Xuân Thành nhấn mạnh, văn hóa là nguồn sức mạnh tinh thần bền bỉ, hun đúc bản sắc, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Hoạt động gìn giữ hòa bình không chỉ được thể hiện qua việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn hay xây dựng những công trình phục vụ cộng đồng, mà còn được vun đắp từ sự thấu hiểu, tin tưởng, lòng nhân ái và tình hữu nghị giữa con người với con người.

Mở đầu hành trình khám phá văn hóa Việt Nam, các vị khách quốc tế được thưởng thức những thước phim giới thiệu về lịch sử, danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và những đóng góp tích cực của lực lượng Việt Nam trong hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Qua những hình ảnh sinh động, đất nước Việt Nam hiện lên tươi đẹp, giàu bản sắc, kiên cường trong lịch sử, năng động trong phát triển và luôn yêu chuộng hòa bình.

Các tiết mục “Vũ điệu quân dân” và nhảy sạp mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam giữa lòng châu Phi, Ảnh: Đức Uy

Không gian ngày hội tiếp tục trở nên sôi động với những tiết mục nghệ thuật do chính cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 biểu diễn. “Vũ điệu quân dân” mang đến không khí vui tươi, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó; tiết mục múa khèn “Gặp nhau giữa rừng mơ” đưa khán giả đến với nét đẹp văn hóa vùng cao Tây Bắc. Đặc biệt, màn nhảy sạp với những nhịp điệu rộn ràng đã khuấy động sân khấu, thu hút bạn bè quốc tế tham gia, tạo nên những khoảnh khắc giao lưu gần gũi, đầy tiếng cười.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc biểu diễn múa quạt truyền thống, trong khi lực lượng gìn giữ hòa bình Ấn Độ mang đến tiết mục đậm bản sắc dân tộc, góp phần tạo nên không khí giao lưu sôi nổi, gắn kết tình hữu nghị qua âm nhạc và nghệ thuật.

Bạn bè quốc tế tìm hiểu nghệ thuật thư pháp. Ảnh: Thành Công

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, bạn bè quốc tế còn hào hứng tìm hiểu văn hóa Việt Nam qua trang phục truyền thống của đồng bào Thái, Mông, trang phục liền anh, liền chị và các loại nhạc cụ dân tộc. Hoạt động viết thư pháp cũng thu hút sự quan tâm, giúp khách mời hiểu thêm về nghệ thuật chữ viết, truyền thống hiếu học và những giá trị văn hóa tinh thần của người Việt.

Không chỉ khám phá văn hóa qua trang phục và nghệ thuật, bạn bè quốc tế còn được trải nghiệm ẩm thực truyền thống Việt Nam. Các món ăn như nem rán, xôi, bánh đậu, chè... thu hút đông đảo khách mời đến tìm hiểu và thưởng thức, qua đó cảm nhận nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực và sự hiếu khách của người Việt Nam.

Bạn bè quốc tế khám phá và thưởng thức các món ăn truyền thống Việt Nam tại doanh trại Highway, Abyei Ảnh: Thành Công

Một dấu ấn đặc biệt của chương trình là hoạt động tham quan, tìm hiểu và chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại doanh trại Highway. Giữa vùng đất châu Phi cách Việt Nam hàng nghìn cây số, tượng đài mang ý nghĩa thiêng liêng đối với những người lính mũ nồi xanh, đồng thời là điểm kết nối văn hóa, lịch sử, giúp bạn bè quốc tế hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng yêu chuộng hòa bình của Người.

Những bức ảnh lưu niệm bên tượng đài không chỉ ghi lại khoảnh khắc giao lưu mà còn góp phần mở ra những câu chuyện về lịch sử đấu tranh giành độc lập, tinh thần tự lực, tự cường và khát vọng hòa bình của dân tộc Việt Nam. Qua đó, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước và con người Việt Nam được giới thiệu đến bạn bè quốc tế theo cách gần gũi, giàu ý nghĩa.

Từ những điệu múa đậm đà bản sắc, tiếng khèn vùng cao, nét chữ thư pháp tinh tế, hương vị ẩm thực truyền thống đến hình ảnh tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh giữa lòng châu Phi, Ngày Văn hóa Việt Nam đã để lại nhiều ấn tượng đẹp về một đất nước giàu truyền thống, thân thiện, nhân ái và yêu chuộng hòa bình.

Bạn bè quốc tế chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại doanh trại Highway, Abyei, châu Phi. Ảnh: Thành Công

Thông qua chương trình, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 5 Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò không chỉ là những người lính mũ nồi xanh bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, mà còn là những đại sứ văn hóa, những nhịp cầu hữu nghị, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong môi trường quốc tế.