Fiji thông qua thoả thuận hợp tác quốc phòng với New Zealand

Theo đó, thỏa thuận này cho phép quân đội hai nước được triển khai các hoạt động trao đổi sỹ quan, huấn luyện, tập trận và thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ của nhau, cũng như New Zealand sẽ hỗ trợ trang bị, vũ khí kỹ thuật cho quân đội Fiji.

Trả lời báo chí sáng nay (02/02), Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã khẳng định mối quan hệ quốc phòng song phương mạnh mẽ của Fiji và New Zealand và thông báo nội các Fiji đã thông qua một thoả thuận hợp tác quốc phòng giữa hai nước với những điều khoản hợp tác sâu rộng hơn bao giờ hết.

New Zealand sẽ tăng cường hỗ trợ huấn luyện cho quân đội Fiji nhằm nâng cao khả năng ứng phó với những thách thức chung trong khu vực. Nguồn: Fijitimes

Quyết định này được đưa ra ngay sau khi Fiji thông báo đơn phương chấm dứt Thoả thuận an ninh với Trung Quốc (27/01) do khác biệt về hệ thống dân chủ và chủ trương quay lại thúc đẩy hợp tác với các đối tác truyền thống, trong đó đặc biệt là Australia và New Zealand.

Thủ tướng Fiji cũng nhấn mạnh, Fiji và New Zealand có mối quan hệ bền chặt về lịch sử, di sản, văn hóa, thể thao, kinh doanh và giáo dục cũng như mối liên kết chặt chẽ giữa người với người tại Thái Bình Dương. Theo đó, thoả thuận hợp tác quốc phòng Fiji - New Zealand sẽ giúp hai nước tăng cường hơn nữa khả năng tương tác giữa các lực lượng quốc phòng; đồng thời khẳng định mối quan tâm chung của các quốc đảo Thái Bình Dương trong việc tăng cường hợp tác an ninh để đối phó với những thách thức khu vực và toàn cầu ngày càng gia tăng; duy trì một khu vực Thái Bình Dương an toàn, có chủ quyền và kiên cường.

Thỏa thuận này sẽ cho phép các nhân viên quốc phòng của hai nước có một hành lang pháp lý rộng rãi để triển khai các hoạt động trao đổi, tập trận và thực hiện nhiệm vụ trên lãnh thổ của nhau. Quân đội Fiji sẽ được hỗ trợ đào tạo, huấn luyện, tiếp thu các kỹ năng quân sự và tiếp xúc với các thiết bị, phần cứng quân sự của New Zealand. Ngoài ra, New Zealand cũng sẽ hỗ trợ kinh phí, trang bị vũ khí và nâng cao khả năng hiểu biết về học thuyết quân sự của New Zealand cho quân đội Fiji./.