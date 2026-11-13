Gia Lai khánh thành tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng

Công trình được khởi công từ tháng 9/2026, với tổng kinh phí 260 triệu đồng. Trong đó, 160 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa, phần còn lại được huy động từ ngày công lao động và nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành tượng đài "Nghe lời non nước"

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai ghi nhận, biểu dương nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh trong quá trình xây dựng công trình. Đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị tượng đài, đưa nơi đây trở thành địa chỉ sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên.

Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát biểu tại buổi lễ

Sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu đã dâng hoa, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước tượng đài, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thể hiện quyết tâm tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; phát huy truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Dịp này, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trao quà động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh và tặng quà cho 8 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gồm 1 em là con nuôi của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và 7 em thuộc chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhằm tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên các em vươn lên trong học tập

Trước đó, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích cấp tỉnh Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam (1977-1979), tại Đồn 649, thôn Cửa Khẩu, xã Ia Dom. Hoạt động thể hiện lòng tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.