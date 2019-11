Giải bắn súng quân dụng Lục quân ASEAN 29 tìm kiếm hợp tác chung

Tham dự lễ khai mạc, đại diện Bộ Quốc Phòng Việt Nam có Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn, các thành viên đoàn và Thượng tá Nguyễn Tuấn Đức, Tuỳ viên Quốc phòng Việt Nam.

Đại diện lục quân các nước ASEAN.

Giải bắn súng quân dụng Lục quân ASEAN lần thứ 29 (AARM-29) diễn ra từ ngày 14-27/11. Tổng số người tham gia giải đấu năm nay là 330 sỹ quan quân đội từ 10 quốc gia ASEAN.

Đoàn Việt Nam gồm 33 cán bộ, sỹ quan, xạ thủ tham gia đầy đủ các nội dung của giải như súng trường, súng máy, súng Carbine, súng ngắn nam và súng ngắn nữ.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Tư lệnh Lục Quân Indonesia, Trung tướng Tatang Sulaeman cho biết, chủ đề Giải bắn súng quân dụng Lục quân ASEAN lần thứ 29 là Cùng nhau chúng ta có thể (Together we can).

Đoàn Việt Nam tham dự giải đấu.

Trung tướng Vũ Văn Sỹ, Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng Việt Nam tại lễ khai mạc.

Hình thức giải đấu lần này thay đổi từ việc thi đấu giữa các xạ thủ 10 quốc gia ASEAN thành cuộc thi đấu giữa các đội. Các xạ thủ được chia làm 4 đội A, B, C, D, mỗi đội đều có thành viên của 10 quốc gia ASEAN. Theo Trung tướng Tatang Sulaeman, việc thay đổi hình thức thi đấu trong AARM 2019 tìm kiếm hình thức hợp tác chung của 10 quốc gia ASEAN, các xạ thủ sẽ không trở thành các đối thủ cạnh tranh mà sẽ cố gắng hợp tác vì những người đồng đội của mình, vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ và văn hoá.

Hình thức thi mới của AARM 2019 nhận được sự đánh giá cao từ các nước ASEAN trong việc đem đến sắc thái mới cho cuộc thi và củng cố tình thần hợp tác, đoàn kết giữa các quốc gia thành viên.

Đây là lần thứ 5 Indonesia đăng cai tổ chức Giải bắn súng quân dụng Lục quân các nước ASEAN và năm nay, Indonesia cũng chủ trì tổ chức Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 20 (ACAMM-20) và Hội nghị thường niên Hạ sĩ quan lục quân các nước ASEAN lần thứ 9 (ASMAM-9)./.