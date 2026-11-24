Ba lớp tàu ngầm tạo nên sức mạnh dưới biển

Hải quân Mỹ hiện duy trì ba lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân gồm Los Angeles, Seawolf và Virginia. Dù cùng đảm nhiệm nhiệm vụ chống ngầm, chống tàu mặt nước, trinh sát và tấn công, mỗi lớp được phát triển theo những yêu cầu tác chiến riêng.

Được đưa vào hoạt động từ năm 1976, Los Angeles từng là lực lượng nòng cốt của hạm đội tàu ngầm Mỹ. Tàu dài khoảng 109,7 m, lượng giãn nước khi lặn khoảng 7.000 tấn, trang bị ngư lôi Mk 48 và tên lửa hành trình Tomahawk. Các phiên bản sau có thêm hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng. Theo biên chế công bố, mỗi tàu có 143 người, gồm 16 sĩ quan và 127 quân nhân thuộc các cấp bậc khác. Sau nhiều thập niên phục vụ, Los Angeles đang dần nhường chỗ cho lớp Virginia.

Ưu thế quan trọng của tàu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ nằm ở khả năng duy trì hoạt động dưới biển trong thời gian dài.

Seawolf bắt đầu hoạt động năm 1997, được thiết kế đặc biệt chú trọng khả năng giảm tiếng ồn và săn tìm tàu ngầm đối phương. Cả lớp chỉ có ba chiếc, mỗi tàu trang bị tám ống phóng ngư lôi, khoang chứa tối đa 50 vũ khí. Thủy thủ đoàn tiêu chuẩn gồm 140 người, trong đó có 14 sĩ quan và 126 quân nhân khác. Riêng USS Jimmy Carter được kéo dài thân khoảng 30,5 m nhằm phục vụ những nhiệm vụ đặc biệt.

Virginia, bắt đầu phục vụ năm 2004, là lớp tàu ngầm đa nhiệm được Mỹ tiếp tục phát triển. Ngoài tác chiến chống ngầm và chống hạm, tàu còn đảm nhiệm trinh sát, tấn công mục tiêu trên đất liền và hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm. Thiết kế mô-đun tạo thuận lợi cho việc nâng cấp thiết bị và vũ khí. Mỗi tàu có biên chế công bố 145 người, gồm 17 sĩ quan và 128 quân nhân khác.

Công nghệ tàng hình và khả năng săn tìm mục tiêu

Ưu thế quan trọng của tàu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ nằm ở khả năng duy trì hoạt động dưới biển trong thời gian dài. Lò phản ứng hạt nhân cung cấp năng lượng cho hệ thống động lực và thiết bị trên tàu, giúp phương tiện không phải thường xuyên nổi lên lấy không khí phục vụ động cơ. Cả ba lớp đều có tốc độ trên 25 hải lý/giờ, tương đương hơn 46 km/giờ. Tuy nhiên, thời gian triển khai thực tế vẫn phụ thuộc vào nguồn lương thực, công tác bảo dưỡng và điều kiện sinh hoạt của thủy thủ đoàn.

Trong tác chiến dưới biển, phát hiện đối phương trước khi bị phát hiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, bên cạnh cải tiến hệ thống động lực, các tàu ngầm Mỹ còn chú trọng kiểm soát tiếng ồn và nâng cao hiệu quả của thiết bị định vị thủy âm (sonar). Trong đó, sonar thụ động có nhiệm vụ thu nhận tín hiệu âm thanh do mục tiêu phát ra, hỗ trợ xác định vị trí, hướng di chuyển và theo dõi hoạt động của tàu đối phương mà không cần chủ động phát sóng âm.

Trên Virginia Block III, hệ thống sonar hình cầu truyền thống ở mũi tàu được thay thế bằng dàn cảm biến thủy âm khẩu độ lớn (Large Aperture Bow), góp phần nâng cao khả năng thu nhận tín hiệu và giảm chi phí chế tạo, bảo dưỡng.

Một cải tiến đáng chú ý khác là việc sử dụng cột quang điện tử tích hợp camera kỹ thuật số và hồng ngoại thay cho kính tiềm vọng quang học truyền thống. Nhờ đó, phòng điều khiển được bố trí lại, tạo thêm không gian cho các thiết bị xử lý thông tin và hỗ trợ chỉ huy nhận biết tình huống.

Hỏa lực tấn công từ dưới mặt biển

Bên cạnh khả năng săn tìm mục tiêu, tàu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ còn sở hữu hệ thống vũ khí cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu. Trong đó, ngư lôi hạng nặng Mk 48 và tên lửa hành trình Tomahawk giữ vai trò chủ lực.

Bên cạnh khả năng săn tìm mục tiêu, tàu ngầm tấn công hạt nhân Mỹ còn sở hữu hệ thống vũ khí cho phép thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu.

Ngư lôi Mk 48 phiên bản nâng cấp ADCAP (Advanced Capability) được phát triển để đối phó cả tàu ngầm lẫn tàu mặt nước. Vũ khí sử dụng hệ thống dẫn đường kết hợp cảm biến thủy âm, có khả năng tìm kiếm, bám bắt và điều chỉnh hành trình khi tiếp cận mục tiêu. Các tàu Los Angeles và Virginia được trang bị bốn ống phóng ngư lôi, trong khi Seawolf có tám ống phóng, cho phép triển khai nhiều phương án sử dụng vũ khí trong tác chiến dưới biển.

Đối với nhiệm vụ tấn công mục tiêu trên đất liền, Tomahawk mang lại khả năng tấn công từ khoảng cách lớn. Tên lửa có thể được phóng khi tàu ngầm đang hoạt động dưới mặt nước, giúp hạn chế yêu cầu tiếp cận trực tiếp khu vực được đối phương phòng thủ. Đây là lợi thế đáng kể trong các chiến dịch tấn công tầm xa.

Trên các tàu Virginia đời đầu, hệ thống phóng thẳng đứng gồm 12 ống dành cho tên lửa hành trình. Từ phiên bản Block III, thiết kế này được thay bằng hai ống phóng vũ khí Virginia (Virginia Payload Tube, viết tắt VPT) có đường kính lớn. Mỗi ống có thể chứa tối đa sáu tên lửa Tomahawk, tổng sức chứa tới 12 tên lửa.

Virginia Block V và bước chuyển về năng lực tác chiến

Nếu các phiên bản Virginia trước đây chú trọng sự cân bằng giữa chống ngầm và tấn công, Block V đánh dấu bước mở rộng rõ rệt về khả năng mang tên lửa. Điểm khác biệt nằm ở mô-đun mang vũ khí Virginia (Virginia Payload Module, viết tắt VPM), một đoạn thân bổ sung được tích hợp bốn ống phóng đường kính lớn.

Mỗi ống VPM có thể chứa tối đa bảy tên lửa Tomahawk, bổ sung 28 tên lửa cho tàu. Kết hợp với hai ống VPT sẵn có, cấu hình Block V trang bị VPM có sức chứa tới 40 tên lửa hành trình trong các ống phóng chuyên dụng. Việc bổ sung mô-đun cũng khiến chiều dài tàu tăng từ khoảng 114,8 m lên 140,5 m, lượng giãn nước khi lặn đạt khoảng 10.364 tấn.

Đáng chú ý, ngày 3/8/2026, Hải quân Mỹ công bố quyết định phân loại lại 19 tàu Virginia dự kiến trang bị VPM thành tàu ngầm mang tên lửa dẫn đường (SSGN). Động thái này phản ánh sự thay đổi trong cách xác định vai trò tác chiến của những tàu ngầm được tăng cường hỏa lực, đồng thời cho thấy Mỹ ngày càng coi trọng khả năng tấn công tầm xa từ dưới biển.

Thiết kế VPM còn mở ra triển vọng tích hợp các hệ thống vũ khí và thiết bị mới. Tuy nhiên, việc hiện thực hóa những năng lực này phụ thuộc vào tiến độ đóng tàu, khả năng đáp ứng của ngành công nghiệp quốc phòng và nguồn kinh phí duy trì hoạt động.