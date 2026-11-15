English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Gripen hay F-16 có lợi thế hơn khi đánh chặn UAV Nga?

Chủ Nhật, 16:23, 15/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gripen có ưu thế về sức công phá của pháo hàng không, trong khi F-16 có thể sử dụng rocket dẫn đường giá rẻ. Những khác biệt này ảnh hưởng thế nào đến khả năng đánh chặn UAV Nga của Ukraine?

Các tiêm kích JAS 39 Gripen mà Ukraine dự kiến tiếp nhận từ Thụy Điển có thể tăng cường đáng kể năng lực đánh chặn UAV Shahed và Geran của Nga nhờ pháo hàng không cỡ nòng lớn cùng nhiều loại tên lửa không đối không. Tuy nhiên, so với F-16, Gripen vẫn có một hạn chế đáng chú ý về khả năng sử dụng vũ khí đánh chặn giá rẻ.

gripen hay f-16 co loi the hon khi danh chan uav nga hinh anh 1
Tiêm kích JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Theo Defense Express, tiêm kích JAS 39 Gripen do Thụy Điển sản xuất có nhiều điểm tương đồng với F-16 của Mỹ về hệ thống vũ khí. Dù vậy, một số khác biệt về trang bị có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả sử dụng hai loại máy bay này trong nhiệm vụ đánh chặn UAV của Nga, đặc biệt khi Moscow thường xuyên triển khai các cuộc tấn công bằng số lượng lớn UAV Shahed và Geran.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev dự kiến tiếp nhận những chiếc Gripen đầu tiên vào tháng 1 hoặc tháng 2/2027. Số tiêm kích này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, trong đó có khả năng đối phó các biến thể Shahed sử dụng động cơ phản lực.

Khác biệt về pháo hàng không và tên lửa

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý nhất giữa Gripen và F-16 nằm ở hệ thống pháo hàng không tích hợp. Đây được xem là phương án thay thế cho tên lửa không đối không đắt tiền khi thực hiện nhiệm vụ đánh chặn UAV.

Phiên bản Gripen C một chỗ ngồi được trang bị pháo Mauser BK-27 cỡ nòng 27 mm, có tốc độ bắn khoảng 1.700 phát/phút. Trong khi đó, F-16 sử dụng pháo M61A1 Vulcan 6 nòng, cỡ 20 mm, với tốc độ bắn tối đa lên tới 6.000 phát/phút.

Như vậy, F-16 có ưu thế rõ rệt về tốc độ bắn, nhưng pháo của Gripen sử dụng đạn có cỡ nòng lớn hơn, mang lại sức công phá cao hơn trong mỗi phát bắn.

Theo Defense Express, đặc điểm này có thể giúp Gripen tiêu diệt UAV với số phát đạn bắn trúng mục tiêu ít hơn, qua đó phần nào bù đắp sự chênh lệch về tốc độ bắn so với F-16.

Ngoài pháo hàng không, Gripen còn có khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung phổ biến trên các máy bay chiến đấu phương Tây.

Trong số này có AIM-9 Sidewinder và AIM-120 AMRAAM do Mỹ phát triển, vốn cũng được trang bị trên F-16. Bên cạnh đó, Gripen có thể sử dụng tên lửa không đối không tầm ngắn IRIS-T do Đức phát triển, giúp mở rộng lựa chọn vũ khí khi đối phó các mục tiêu trên không.

Theo Defense Express, khả năng tích hợp IRIS-T không phổ biến trên các phiên bản F-16 mà phương Tây cam kết viện trợ cho Ukraine. F-16 của Na Uy được cho là có khả năng mang tên lửa IRIS-T. Tuy nhiên, việc Ukraine tiếp nhận những chiếc F-16 thuộc nhóm này vẫn chưa được xác nhận.

Mặc dù các loại tên lửa trên mang lại năng lực đánh chặn đáng kể, chi phí sử dụng lại là một thách thức lớn. Tùy chủng loại và cấu hình, một quả tên lửa không đối không hiện đại có thể có giá từ hàng trăm nghìn đến vài triệu USD. Việc sử dụng những vũ khí đắt tiền như vậy để tiêu diệt UAV Nga có chi phí sản xuất tương đối thấp đặt ra bài toán về hiệu quả kinh tế.

Trong một số tình huống tác chiến, sử dụng tên lửa không đối không để đánh chặn UAV vẫn là lựa chọn cần thiết. Tuy nhiên, nếu phải liên tục triển khai các loại tên lửa đắt tiền để đối phó với số lượng lớn UAV được sản xuất hàng loạt, Ukraine sẽ phải chịu thêm áp lực về nguồn dự trữ đạn dược và ngân sách phòng không.

F-16 có lợi thế về vũ khí đánh chặn giá rẻ

Vũ khí đánh chặn giá rẻ là khía cạnh mà F-16 có lợi thế hơn so với Gripen. Tiêm kích F-16 của Mỹ đã được cải tiến để sử dụng rocket dẫn đường bằng laser APKWS cỡ 70 mm hoặc các loại vũ khí dẫn đường chính xác tương đương, mang lại phương án đánh chặn UAV với chi phí thấp hơn đáng kể so với tên lửa không đối không truyền thống.

Trong khi đó, Gripen hiện chưa được tích hợp hệ thống vũ khí APKWS. Nhà sản xuất Saab của Thụy Điển đang nghiên cứu khả năng trang bị loại rocket dẫn đường này cho cả Gripen C và phiên bản Gripen E mới hơn. Tuy nhiên, APKWS hiện vẫn chưa nằm trong danh mục vũ khí có thể sử dụng trong tác chiến của Gripen.

gripen hay f-16 co loi the hon khi danh chan uav nga hinh anh 2
Tiêm kích F-16 Ukraine. Ảnh: Defense Express

Việc thiếu một loại vũ khí đánh chặn có chi phí thấp như APKWS có thể trở thành hạn chế đáng kể đối với Ukraine, trong bối cảnh Nga thường xuyên triển khai các đợt tấn công bằng số lượng lớn UAV. Trong những tình huống như vậy, chi phí cho mỗi lần đánh chặn và khả năng duy trì nguồn cung đạn dược là những yếu tố quan trọng, bên cạnh hiệu quả tiêu diệt mục tiêu.

Dù vậy, Gripen cũng sở hữu một năng lực mà các tiêm kích F-16 hiện có của Ukraine chưa được trang bị, đó là khả năng sử dụng tên lửa không đối không tầm xa Meteor do châu Âu phát triển.

Mặt khác, việc sử dụng tên lửa Meteor hiện đại và đắt tiền để đánh chặn UAV Shahed sẽ không hiệu quả về mặt kinh tế trong phần lớn tình huống. Thay vào đó, Meteor phù hợp hơn với nhiệm vụ đối phó các mục tiêu trên không có giá trị cao, chẳng hạn tiêm kích và máy bay tấn công của Nga.

Ngoài nhiệm vụ không chiến, Gripen còn có khả năng mang nhiều loại vũ khí tấn công mục tiêu mặt đất. Những hoạt động tích hợp vũ khí gần đây cũng đã mở rộng khả năng tương thích của loại tiêm kích này với tên lửa hành trình tầm xa Taurus.

Nhìn chung, Gripen có thể bổ sung những năng lực đáng kể cho lực lượng không quân Ukraine, đặc biệt nhờ pháo hàng không cỡ nòng lớn và khả năng sử dụng tên lửa Meteor. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ đánh chặn UAV với số lượng lớn, F-16 hiện vẫn có lợi thế về khả năng sử dụng vũ khí dẫn đường giá rẻ. Hiệu quả thực tế của Gripen sẽ còn phụ thuộc vào cấu hình máy bay được chuyển giao, loại vũ khí đi kèm và khả năng tích hợp thêm các phương tiện đánh chặn phù hợp.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ tài chính để Ukraine sở hữu 16 tiêm kích Gripen
Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ tài chính để Ukraine sở hữu 16 tiêm kích Gripen

VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 16/7 cam kết hỗ trợ 300 triệu euro (khoảng 345 triệu USD) nhằm giúp Ukraine trang bị một phi đội gồm 16 máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất, đánh dấu một trong những cam kết cuối cùng của ông dành cho Kiev trước khi rời nhiệm sở.

Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ tài chính để Ukraine sở hữu 16 tiêm kích Gripen

Thủ tướng Anh cam kết hỗ trợ tài chính để Ukraine sở hữu 16 tiêm kích Gripen

VOV.VN - Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 16/7 cam kết hỗ trợ 300 triệu euro (khoảng 345 triệu USD) nhằm giúp Ukraine trang bị một phi đội gồm 16 máy bay chiến đấu Gripen do Thụy Điển sản xuất, đánh dấu một trong những cam kết cuối cùng của ông dành cho Kiev trước khi rời nhiệm sở.

Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển
Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 thông báo Ukraine và Thụy Điển đã ký thỏa thuận mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E do Thụy Điển sản xuất.

Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển

Ukraine ký thỏa thuận mua 16 tiêm kích Gripen E của Thụy Điển

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 30/6 thông báo Ukraine và Thụy Điển đã ký thỏa thuận mua 16 máy bay chiến đấu Gripen E do Thụy Điển sản xuất.

Gripen sắp tham chiến ở Ukraine: Cuộc thử lửa lớn nhất của tiêm kích Thụy Điển
Gripen sắp tham chiến ở Ukraine: Cuộc thử lửa lớn nhất của tiêm kích Thụy Điển

VOV.VN - Sau khi Ukraine tuyên bố sẽ biến tiêm kích Gripen thành lực lượng nòng cốt của không quân nước này, mẫu chiến đấu cơ do Thụy Điển phát triển cuối cùng cũng đứng trước cơ hội được thử lửa trong đúng vai trò mà nó được thiết kế: đối đầu với Nga.

Gripen sắp tham chiến ở Ukraine: Cuộc thử lửa lớn nhất của tiêm kích Thụy Điển

Gripen sắp tham chiến ở Ukraine: Cuộc thử lửa lớn nhất của tiêm kích Thụy Điển

VOV.VN - Sau khi Ukraine tuyên bố sẽ biến tiêm kích Gripen thành lực lượng nòng cốt của không quân nước này, mẫu chiến đấu cơ do Thụy Điển phát triển cuối cùng cũng đứng trước cơ hội được thử lửa trong đúng vai trò mà nó được thiết kế: đối đầu với Nga.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích