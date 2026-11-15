Gripen hay F-16 có lợi thế hơn khi đánh chặn UAV Nga?

Các tiêm kích JAS 39 Gripen mà Ukraine dự kiến tiếp nhận từ Thụy Điển có thể tăng cường đáng kể năng lực đánh chặn UAV Shahed và Geran của Nga nhờ pháo hàng không cỡ nòng lớn cùng nhiều loại tên lửa không đối không. Tuy nhiên, so với F-16, Gripen vẫn có một hạn chế đáng chú ý về khả năng sử dụng vũ khí đánh chặn giá rẻ.

Tiêm kích JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển. Ảnh: Reuters

Theo Defense Express, tiêm kích JAS 39 Gripen do Thụy Điển sản xuất có nhiều điểm tương đồng với F-16 của Mỹ về hệ thống vũ khí. Dù vậy, một số khác biệt về trang bị có thể ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả sử dụng hai loại máy bay này trong nhiệm vụ đánh chặn UAV của Nga, đặc biệt khi Moscow thường xuyên triển khai các cuộc tấn công bằng số lượng lớn UAV Shahed và Geran.

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev dự kiến tiếp nhận những chiếc Gripen đầu tiên vào tháng 1 hoặc tháng 2/2027. Số tiêm kích này được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng không của Ukraine, trong đó có khả năng đối phó các biến thể Shahed sử dụng động cơ phản lực.

Khác biệt về pháo hàng không và tên lửa

Một trong những điểm khác biệt đáng chú ý nhất giữa Gripen và F-16 nằm ở hệ thống pháo hàng không tích hợp. Đây được xem là phương án thay thế cho tên lửa không đối không đắt tiền khi thực hiện nhiệm vụ đánh chặn UAV.

Phiên bản Gripen C một chỗ ngồi được trang bị pháo Mauser BK-27 cỡ nòng 27 mm, có tốc độ bắn khoảng 1.700 phát/phút. Trong khi đó, F-16 sử dụng pháo M61A1 Vulcan 6 nòng, cỡ 20 mm, với tốc độ bắn tối đa lên tới 6.000 phát/phút.

Như vậy, F-16 có ưu thế rõ rệt về tốc độ bắn, nhưng pháo của Gripen sử dụng đạn có cỡ nòng lớn hơn, mang lại sức công phá cao hơn trong mỗi phát bắn.

Theo Defense Express, đặc điểm này có thể giúp Gripen tiêu diệt UAV với số phát đạn bắn trúng mục tiêu ít hơn, qua đó phần nào bù đắp sự chênh lệch về tốc độ bắn so với F-16.

Ngoài pháo hàng không, Gripen còn có khả năng sử dụng nhiều loại tên lửa không đối không tầm ngắn và tầm trung phổ biến trên các máy bay chiến đấu phương Tây.

Trong số này có AIM-9 Sidewinder và AIM-120 AMRAAM do Mỹ phát triển, vốn cũng được trang bị trên F-16. Bên cạnh đó, Gripen có thể sử dụng tên lửa không đối không tầm ngắn IRIS-T do Đức phát triển, giúp mở rộng lựa chọn vũ khí khi đối phó các mục tiêu trên không.

Theo Defense Express, khả năng tích hợp IRIS-T không phổ biến trên các phiên bản F-16 mà phương Tây cam kết viện trợ cho Ukraine. F-16 của Na Uy được cho là có khả năng mang tên lửa IRIS-T. Tuy nhiên, việc Ukraine tiếp nhận những chiếc F-16 thuộc nhóm này vẫn chưa được xác nhận.

Mặc dù các loại tên lửa trên mang lại năng lực đánh chặn đáng kể, chi phí sử dụng lại là một thách thức lớn. Tùy chủng loại và cấu hình, một quả tên lửa không đối không hiện đại có thể có giá từ hàng trăm nghìn đến vài triệu USD. Việc sử dụng những vũ khí đắt tiền như vậy để tiêu diệt UAV Nga có chi phí sản xuất tương đối thấp đặt ra bài toán về hiệu quả kinh tế.

Trong một số tình huống tác chiến, sử dụng tên lửa không đối không để đánh chặn UAV vẫn là lựa chọn cần thiết. Tuy nhiên, nếu phải liên tục triển khai các loại tên lửa đắt tiền để đối phó với số lượng lớn UAV được sản xuất hàng loạt, Ukraine sẽ phải chịu thêm áp lực về nguồn dự trữ đạn dược và ngân sách phòng không.

F-16 có lợi thế về vũ khí đánh chặn giá rẻ

Vũ khí đánh chặn giá rẻ là khía cạnh mà F-16 có lợi thế hơn so với Gripen. Tiêm kích F-16 của Mỹ đã được cải tiến để sử dụng rocket dẫn đường bằng laser APKWS cỡ 70 mm hoặc các loại vũ khí dẫn đường chính xác tương đương, mang lại phương án đánh chặn UAV với chi phí thấp hơn đáng kể so với tên lửa không đối không truyền thống.

Trong khi đó, Gripen hiện chưa được tích hợp hệ thống vũ khí APKWS. Nhà sản xuất Saab của Thụy Điển đang nghiên cứu khả năng trang bị loại rocket dẫn đường này cho cả Gripen C và phiên bản Gripen E mới hơn. Tuy nhiên, APKWS hiện vẫn chưa nằm trong danh mục vũ khí có thể sử dụng trong tác chiến của Gripen.

Tiêm kích F-16 Ukraine. Ảnh: Defense Express

Việc thiếu một loại vũ khí đánh chặn có chi phí thấp như APKWS có thể trở thành hạn chế đáng kể đối với Ukraine, trong bối cảnh Nga thường xuyên triển khai các đợt tấn công bằng số lượng lớn UAV. Trong những tình huống như vậy, chi phí cho mỗi lần đánh chặn và khả năng duy trì nguồn cung đạn dược là những yếu tố quan trọng, bên cạnh hiệu quả tiêu diệt mục tiêu.

Dù vậy, Gripen cũng sở hữu một năng lực mà các tiêm kích F-16 hiện có của Ukraine chưa được trang bị, đó là khả năng sử dụng tên lửa không đối không tầm xa Meteor do châu Âu phát triển.

Mặt khác, việc sử dụng tên lửa Meteor hiện đại và đắt tiền để đánh chặn UAV Shahed sẽ không hiệu quả về mặt kinh tế trong phần lớn tình huống. Thay vào đó, Meteor phù hợp hơn với nhiệm vụ đối phó các mục tiêu trên không có giá trị cao, chẳng hạn tiêm kích và máy bay tấn công của Nga.

Ngoài nhiệm vụ không chiến, Gripen còn có khả năng mang nhiều loại vũ khí tấn công mục tiêu mặt đất. Những hoạt động tích hợp vũ khí gần đây cũng đã mở rộng khả năng tương thích của loại tiêm kích này với tên lửa hành trình tầm xa Taurus.

Nhìn chung, Gripen có thể bổ sung những năng lực đáng kể cho lực lượng không quân Ukraine, đặc biệt nhờ pháo hàng không cỡ nòng lớn và khả năng sử dụng tên lửa Meteor. Tuy nhiên, trong nhiệm vụ đánh chặn UAV với số lượng lớn, F-16 hiện vẫn có lợi thế về khả năng sử dụng vũ khí dẫn đường giá rẻ. Hiệu quả thực tế của Gripen sẽ còn phụ thuộc vào cấu hình máy bay được chuyển giao, loại vũ khí đi kèm và khả năng tích hợp thêm các phương tiện đánh chặn phù hợp.