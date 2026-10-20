English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải quân Hàn Quốc bắt đầu tập trận cơ động quy mô lớn ở Hoàng Hải

Thứ Ba, 13:59, 20/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khi vẫn đang tiến hành một cuộc tập trận cơ động, hôm nay (20/10), hải quân Hàn Quốc lại bắt đầu một hoạt động huấn luyện quy mô lớn khác, với sự tham gia của máy bay tuần tra và tiêm kích thuộc không quân Hàn - Mỹ.

Hoạt động huấn luyện vừa được hải quân Hàn Quốc bắt đầu sáng nay là cuộc tập trận cơ động trên biển quy mô lớn, phối hợp cùng không quân Hàn Quốc và hải quân Mỹ tại biển Hoàng Hải. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thực địa định kỳ mang tên "Hoguk" (Bảo quốc) do quân đội Hàn Quốc thực hiện và sẽ kéo dài đến ngày 23/10.

hai quan han quoc bat dau tap tran co dong quy mo lon o hoang hai hinh anh 1
Một cuộc tập trên trên biển của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 20 khí tài chiến lược, bao gồm 1 tàu ​​khu trục Aegis lớp 7.600 tấn và 1 tàu khu trục lớp 4.400 tấn của Hải quân Hàn Quốc, cùng các máy bay tuần tra của hải quân và máy bay chiến đấu của không quân Hàn Quốc và Mỹ. Các nội dung huấn luyện bao gồm diễn tập cơ động trên biển, pháo kích từ tàu chiến, tác chiến ngăn chặn trên biển và chống ngầm, nhằm tăng cường năng lực ứng phó trước nhiều hình thức khiêu khích khác nhau từ phía đối phương.

Chỉ huy trưởng Nhóm tác chiến trên biển số 2 của Hải quân - người phụ trách chỉ đạo cuộc tập trận, cho biết: "Đây là đợt huấn luyện cơ động mang tính thực chiến, giúp các binh sỹ nắm vững nhiệm vụ một cách hoàn hảo trong nhiều tình huống chiến đấu đa dạng".

Trước đó, từ hôm qua, cuộc tập trận cơ động thực địa quy mô lớn thường niên của Hàn Quốc cũng đã được khởi động và sẽ tiếp diễn tới 30/10. Hoạt động này cũng bao gồm cả các cuộc tập trận Hàn - Mỹ từng bị hoãn trước đó.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết mục tiêu của đợt tập trận là "tích hợp và vận hành lực lượng hỗn hợp trên nhiều lĩnh vực gồm lục quân, hải quân, không quân, nhằm tăng cường khả năng đối phó và khả năng thực chiến".

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục quan ngại về vũ khí của Triều Tiên
Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục quan ngại về vũ khí của Triều Tiên

VOV.VN - Những vụ thử vũ khí các loại của Triều Tiên vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận Hàn Quốc và Nhật Bản, với những sự quan ngại sâu sắc.

Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục quan ngại về vũ khí của Triều Tiên

Hàn Quốc và Nhật Bản tiếp tục quan ngại về vũ khí của Triều Tiên

VOV.VN - Những vụ thử vũ khí các loại của Triều Tiên vẫn đang là tâm điểm chú ý của dư luận Hàn Quốc và Nhật Bản, với những sự quan ngại sâu sắc.

Xét xử phúc thẩm cựu Tổng thống Hàn Quốc về cáo buộc “đưa UAV xâm nhập Triều Tiên”
Xét xử phúc thẩm cựu Tổng thống Hàn Quốc về cáo buộc “đưa UAV xâm nhập Triều Tiên”

VOV.VN - Hôm nay (16/10), Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun... với nhiều cáo buộc nghiêm trọng.

Xét xử phúc thẩm cựu Tổng thống Hàn Quốc về cáo buộc “đưa UAV xâm nhập Triều Tiên”

Xét xử phúc thẩm cựu Tổng thống Hàn Quốc về cáo buộc “đưa UAV xâm nhập Triều Tiên”

VOV.VN - Hôm nay (16/10), Tòa án cấp cao thủ đô Seoul đã tiến hành phiên xét xử phúc thẩm đối với cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun... với nhiều cáo buộc nghiêm trọng.

Số ca tử vong do sốc nhiệt tại Hàn Quốc tăng hơn 24% trong mùa hè 2026
Số ca tử vong do sốc nhiệt tại Hàn Quốc tăng hơn 24% trong mùa hè 2026

VOV.VN - Mặc dù số ca nhập viện do sốc nhiệt tại Hàn Quốc giảm đáng kể, nhưng số ca tử vong do nguyên nhân này lại tăng mạnh, cho thấy nhiều vấn đề về biến đổi khí hậu, sức khỏe cộng đồng và nhân khẩu học tại nước này.

Số ca tử vong do sốc nhiệt tại Hàn Quốc tăng hơn 24% trong mùa hè 2026

Số ca tử vong do sốc nhiệt tại Hàn Quốc tăng hơn 24% trong mùa hè 2026

VOV.VN - Mặc dù số ca nhập viện do sốc nhiệt tại Hàn Quốc giảm đáng kể, nhưng số ca tử vong do nguyên nhân này lại tăng mạnh, cho thấy nhiều vấn đề về biến đổi khí hậu, sức khỏe cộng đồng và nhân khẩu học tại nước này.

Triều Tiên và Hàn Quốc tăng cường năng lực răn đe
Triều Tiên và Hàn Quốc tăng cường năng lực răn đe

VOV.VN - Những động thái từ cả Triều tiên và Hàn Quốc đang đặt ra câu hỏi về sự thay đổi trong thế răn đe quân sự trên bán đảo Triều Tiên, cũng như những tác động đối với an ninh khu vực, với nhiều diễn biến khó lường.

Triều Tiên và Hàn Quốc tăng cường năng lực răn đe

Triều Tiên và Hàn Quốc tăng cường năng lực răn đe

VOV.VN - Những động thái từ cả Triều tiên và Hàn Quốc đang đặt ra câu hỏi về sự thay đổi trong thế răn đe quân sự trên bán đảo Triều Tiên, cũng như những tác động đối với an ninh khu vực, với nhiều diễn biến khó lường.

Quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận thực địa quy mô lớn
Quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận thực địa quy mô lớn

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (15/10) thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận cơ động thực địa quy mô lớn thường niên từ ngày 19-30/10. Hoạt động này cũng bao gồm cả các cuộc tập trận Hàn - Mỹ từng bị hoãn trước đó.

Quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận thực địa quy mô lớn

Quân đội Hàn Quốc tiến hành tập trận thực địa quy mô lớn

VOV.VN - Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc hôm nay (15/10) thông báo sẽ tiến hành cuộc tập trận cơ động thực địa quy mô lớn thường niên từ ngày 19-30/10. Hoạt động này cũng bao gồm cả các cuộc tập trận Hàn - Mỹ từng bị hoãn trước đó.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích