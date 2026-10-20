Hải quân Hàn Quốc bắt đầu tập trận cơ động quy mô lớn ở Hoàng Hải

Hoạt động huấn luyện vừa được hải quân Hàn Quốc bắt đầu sáng nay là cuộc tập trận cơ động trên biển quy mô lớn, phối hợp cùng không quân Hàn Quốc và hải quân Mỹ tại biển Hoàng Hải. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận thực địa định kỳ mang tên "Hoguk" (Bảo quốc) do quân đội Hàn Quốc thực hiện và sẽ kéo dài đến ngày 23/10.

Một cuộc tập trên trên biển của quân đội Hàn Quốc. Ảnh: Hải quân Hàn Quốc

Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 20 khí tài chiến lược, bao gồm 1 tàu ​​khu trục Aegis lớp 7.600 tấn và 1 tàu khu trục lớp 4.400 tấn của Hải quân Hàn Quốc, cùng các máy bay tuần tra của hải quân và máy bay chiến đấu của không quân Hàn Quốc và Mỹ. Các nội dung huấn luyện bao gồm diễn tập cơ động trên biển, pháo kích từ tàu chiến, tác chiến ngăn chặn trên biển và chống ngầm, nhằm tăng cường năng lực ứng phó trước nhiều hình thức khiêu khích khác nhau từ phía đối phương.

Chỉ huy trưởng Nhóm tác chiến trên biển số 2 của Hải quân - người phụ trách chỉ đạo cuộc tập trận, cho biết: "Đây là đợt huấn luyện cơ động mang tính thực chiến, giúp các binh sỹ nắm vững nhiệm vụ một cách hoàn hảo trong nhiều tình huống chiến đấu đa dạng".

Trước đó, từ hôm qua, cuộc tập trận cơ động thực địa quy mô lớn thường niên của Hàn Quốc cũng đã được khởi động và sẽ tiếp diễn tới 30/10. Hoạt động này cũng bao gồm cả các cuộc tập trận Hàn - Mỹ từng bị hoãn trước đó.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết mục tiêu của đợt tập trận là "tích hợp và vận hành lực lượng hỗn hợp trên nhiều lĩnh vực gồm lục quân, hải quân, không quân, nhằm tăng cường khả năng đối phó và khả năng thực chiến".