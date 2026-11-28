Tại lễ thượng cờ Hải quân trên tàu ngầm Perm, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Hải quân và ngành công nghiệp đóng tàu nước này.

Lễ thượng cờ Hải quân trên tàu ngầm hạt nhân Perm. (Ảnh: Điện Kremlin)

Theo nhà lãnh đạo Nga, Perm là tàu ngầm thứ năm thuộc dự án Yasen-M được đưa vào biên chế Hải quân Nga trong 6 năm trở lại đây. Ông Putin khẳng định nước này là một trong số ít quốc gia trên thế giới có khả năng chế tạo các tàu ngầm hạt nhân hiện đại nhờ sở hữu công nghệ tiên tiến, kinh nghiệm chế tạo và đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên môn cao.

Thuộc thế hệ tàu ngầm hạt nhân thứ tư, Perm là tàu ngầm đầu tiên được trang bị tiêu chuẩn tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon. Trong thời gian tới, tàu sẽ gia nhập Hạm đội Thái Bình Dương, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ biên giới biển và bảo đảm an ninh của Nga, trong đó có khu vực Viễn Đông và Bắc Cực.

“Chúng tôi dự định tiếp tục phát triển và hiện đại hóa lực lượng Hải quân, bao gồm cả lực lượng tàu ngầm. Theo kế hoạch, Nhà máy đóng tàu Sevmash tiếp tục đóng các loại tàu ngầm hạt nhân khác nhau. Đến năm 2030, dự kiến sẽ giao cho Hải quân Nga 5 tàu ngầm mang tên lửa, trong đó có 3 tàu thuộc dự án Yasen-M”, Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Theo Tổng thống Putin, việc đẩy mạnh sản xuất hàng loạt tàu chiến và hiện đại hóa vũ khí không chỉ góp phần nâng cao năng lực quốc phòng mà còn bảo đảm hoạt động ổn định của ngành công nghiệp đóng tàu và các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng. Đây cũng là cơ sở để thúc đẩy phát triển công nghệ tiên tiến, thu hút nguồn nhân lực và củng cố chủ quyền công nghệ của Nga.