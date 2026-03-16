中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Hải quân Việt Nam - Trung Quốc lần đầu bắn đạn thật huấn luyện chống cướp biển

Thứ Hai, 15:44, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Hải quân Việt Nam và Trung Quốc lần đầu tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

Ngày 16/3, tại cảng Phòng Thành (tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc) đã diễn ra cuộc gặp gỡ xã giao giữa chỉ huy hai Biên đội tàu của Hải quân Việt Nam và Trung Quốc.

hai quan viet nam - trung quoc lan dau ban dan that huan luyen chong cuop bien hinh anh 1
Chỉ huy hai Biên đội tàu hải quân gặp gỡ xã giao trên Tàu 568 của Hải quân Trung Quốc

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến tham gia Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ với Hải quân Trung Quốc của Biên đội Tàu 015-Trần Hưng Đạo, Tàu 012-Lý Thái Tổ và đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Đại tá Hàn Phong, Phó Tham mưu trưởng Căn cứ Quảng Châu, Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc chào mừng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam và Biên đội Tàu 015, 012 đến thăm thành phố Phòng Thành Cảng và tham gia các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10. Đại tá Hàn Phong bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình cảm giữa sĩ quan, thủy thủ Hải quân hai nước.

hai quan viet nam - trung quoc lan dau ban dan that huan luyen chong cuop bien hinh anh 2
Đại tá Đỗ Minh trao quà lưu niệm tặng Đại tá Hàn Phong

Đại tá Đỗ Minh, Phó Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, Trưởng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam cảm ơn lãnh đạo Căn cứ Quảng Châu nói riêng và Hải quân Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc nói chung đã dành cho đoàn sự đón tiếp nhiệt tình, chu đáo.

Đại tá Đỗ Minh tin tưởng với sự nỗ lực của hai bên, các hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, cũng như Tuần tra liên hợp lần thứ 40 và Huấn luyện liên hợp trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó tăng cường sự hiểu biết và tin cậy giữa Hải quân hai nước, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

hai quan viet nam - trung quoc lan dau ban dan that huan luyen chong cuop bien hinh anh 3
Đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam tham quan Tàu 568 của Hải quân Trung Quốc

Chỉ huy hai biên đội tàu cũng bày tỏ vui mừng khi thời gian qua, cơ chế tuần tra liên hợp đã phát huy hiệu quả trong việc duy trì an ninh, trật tự trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, nâng cao khả năng phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, đồng thời tăng cường sự tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa Hải quân hai nước.

Theo kế hoạch, đợt tuần tra liên hợp và huấn luyện liên hợp lần này có nhiều điểm mới. Đáng chú ý, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước sẽ trực tiếp có mặt tại cảng Phòng Thành để nghe chỉ huy hai biên đội báo cáo công tác chuẩn bị và cho ý kiến chỉ đạo trước khi rời cảng thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, các khoa mục huấn luyện cũng được mở rộng, phong phú hơn, trong đó, lần đầu tiên hải quân hai nước tổ chức bắn đạn thật bằng vũ khí hạng nhẹ trong khoa mục chống cướp biển.

hai quan viet nam - trung quoc lan dau ban dan that huan luyen chong cuop bien hinh anh 4
Lãnh đạo Căn cứ Hải quân Quảng Châu tham quan Tàu 015-Trần Hưng Đạo

Cũng trong ngày, đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam đã tham quan Tàu 568 của Hải quân Trung Quốc; lãnh đạo Căn cứ Quảng Châu và sĩ quan Hải quân Trung Quốc cũng đã tham quan Tàu 015-Trần Hưng Đạo thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân Việt Nam.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Hải quân bắn đạn thật huấn luyện chống cướp biển
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Vùng 3 Hải quân: Mỗi con tàu, mỗi trạm là “lá chắn thép” bảo vệ mùa Xuân Tổ quốc
Vùng 3 Hải quân: Mỗi con tàu, mỗi trạm là “lá chắn thép” bảo vệ mùa Xuân Tổ quốc

VOV.VN - Tết Nguyên Đán không chỉ là thời khắc sum họp mà còn là cao điểm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Vùng 3 Hải quân: Mỗi con tàu, mỗi trạm là “lá chắn thép” bảo vệ mùa Xuân Tổ quốc

Vùng 3 Hải quân: Mỗi con tàu, mỗi trạm là “lá chắn thép” bảo vệ mùa Xuân Tổ quốc

VOV.VN - Tết Nguyên Đán không chỉ là thời khắc sum họp mà còn là cao điểm thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Tàu Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập đa phương Milan tại Ấn Độ
Tàu Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập đa phương Milan tại Ấn Độ

VOV.VN - Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân bắt đầu hải trình tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập hải quân đa phương Milan năm 2026.

Tàu Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập đa phương Milan tại Ấn Độ

Tàu Hải quân Việt Nam tham gia diễn tập đa phương Milan tại Ấn Độ

VOV.VN - Tàu 17, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân bắt đầu hải trình tham gia các hoạt động trong khuôn khổ diễn tập hải quân đa phương Milan năm 2026.

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho hơn 400 cử tri trên biển
Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho hơn 400 cử tri trên biển

VOV.VN - Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, đồng thời đưa tàu mang thùng phiếu đến các Nhà giàn DK1, tàu trực. Hơn 400 cử tri nơi đầu sóng thực hiện quyền công dân, bảo đảm không ai lỡ ngày hội lớn của toàn dân.

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho hơn 400 cử tri trên biển

Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho hơn 400 cử tri trên biển

VOV.VN - Vùng 2 Hải quân tổ chức bầu cử sớm cho cán bộ, chiến sĩ và ngư dân đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, đồng thời đưa tàu mang thùng phiếu đến các Nhà giàn DK1, tàu trực. Hơn 400 cử tri nơi đầu sóng thực hiện quyền công dân, bảo đảm không ai lỡ ngày hội lớn của toàn dân.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích