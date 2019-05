Hàn Quốc chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận “Ulchi Taegeuk”

Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Hàn Quốc hôm 23/5 thông báo, ngay tuần tới, nước này sẽ khởi động cuộc tập trận mới có sự tham gia của cả quân đội và khối dân sự để tăng cường khả năng ứng phó trong các tình huống khác nhau.

Hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc trong 1 cuộc tập trận. Ảnh: Yonhap.

Đây là hoạt động mới nhất trong loạt nỗ lực tái tổ chức các hoạt động diễn tập mà Hàn Quốc triển khai thời gian gần đây nhằm thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên.



Cuộc tập trận mang tên Ulchi Taegeuk sẽ diễn ra từ ngày 27-30/5, với sự tham gia của hơn 480.000 người thuộc hơn 4.000 cơ quan hành chính cấp thành phố, quận huyện, các cơ quan, tổ chức nhà nước. Đây là cuộc tập trận có quy mô lớn nhất của Chính phủ Hàn Quốc nhằm tăng cường khả năng quản lý khủng hoảng của đất nước trong đối phó với các mối đe dọa an ninh khác nhau, từ tấn công khủng bố, thiên tai quy mô lớn tới tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Cuộc tập trận mới này là sự kết hợp giữa hai cuộc tập trận Taegeuk - cuộc tập trận tham mưu chỉ huy trên máy tính (CPX) của quân đội Hàn Quốc và Ulchi, cuộc tập trận hỗ trợ quân sự do Chính phủ Hàn Quốc tiến hành, đồng thời là một phần của cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn "Người bảo vệ tự do Ulchi.

Năm ngoái, Mỹ và Hàn Quốc đã quyết định tạm thời đỉnh chỉ cuộc tập trận “Người bảo vệ tự do Ulchi” và thay thế bằng một cuộc tập trận mới, đồng thời hủy bỏ các cuộc tập trận Giải pháp then chốt (Key Resolve) và Đại bàng non (Foal Eagle) nhằm hỗ trợ các nỗ lực hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Chính quyền Triều Tiên từ lâu đã coi các cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn là cuộc diễn tập xâm lược, trong khi Hàn Qốc và Mỹ khẳng định những cuộc tập trận này mang tính chất phòng thủ./.