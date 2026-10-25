Hàn Quốc đồng thời phát triển tàu ngầm hạt nhân và tàu sân bay UAV

Trong phiên điều trần tại Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội, Hải quân Hàn Quốc tuyên bố sẽ đẩy mạnh phát triển lực lượng trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ tiên tiến, trong đó trọng tâm là hai dự án tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và tàu sân bay có khả năng triển khai UAV.

Hàn Quốc đang tăng cường sức mạnh răn đe trên biển. Ảnh: Jiji Press

Từ tháng 5/2026, Hải quân Hàn Quốc đã thành lập nhóm chuyên trách thúc đẩy dự án tàu ngầm hạt nhân, phụ trách công tác đóng mới và chuẩn bị đưa loại tàu này vào hoạt động. Nhóm có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn, từ thiết kế, đóng mới, thử nghiệm, đánh giá đến chuẩn bị đưa tàu vào biên chế.

Song song với đó, Hải quân Hàn Quốc đặt mục tiêu sở hữu tàu sân bay có khả năng triển khai cả phương tiện có người lái và không người lái vào đầu thập niên 2040. Kế hoạch ban đầu tập trung vào phát triển tàu sân bay hạng nhẹ để triển khai máy bay chiến đấu. Tuy nhiên, trước vai trò ngày càng lớn của UAV trong chiến tranh hiện đại, Hàn Quốc đã điều chỉnh thiết kế để bổ sung khả năng vận hành các phương tiện không người lái.

Theo kế hoạch, tàu sân bay này có chiều dài 270 mét, chiều rộng 70 mét và lượng giãn nước từ 30.000 tấn trở lên. Tàu có thể mang theo hơn 20 phương tiện không người lái, bao gồm UAV chiến đấu, UAV trinh sát và UAV cảm tử, cùng các phương tiện mặt nước không người lái (USV) phục vụ nhiệm vụ rải thủy lôi hoặc tấn công cảm tử theo bầy đàn. Ngoài ra, tàu còn có thể triển khai khoảng 20 phương tiện có người lái như trực thăng tấn công, phương tiện đổ bộ cơ động và tàu đổ bộ cao tốc.

Hải quân Hàn Quốc cũng cho biết, trong giai đoạn từ đầu đến giữa thập niên 2030, lực lượng này dự kiến đóng mới các tàu khu trục thế hệ tiếp theo (KDDX) và tàu thu thập thông tin tình báo trên biển. Đồng thời, hải quân sẽ bổ sung các loại vũ khí, gồm tên lửa đạn đạo đối đất phóng từ tàu chiến, UAV cảm tử tầm xa hoạt động trên biển và tên lửa đánh chặn SM-3, SM-6.

Từ nửa cuối thập niên 2030, Hàn Quốc dự kiến tiếp tục đưa vào biên chế các tàu khu trục thế hệ mới để thay thế những tàu đang hoạt động, đồng thời trang bị tên lửa đánh chặn trên biển do nước này tự phát triển. Các chương trình này nhằm nâng cao năng lực phát hiện, theo dõi và ứng phó với các mối đe dọa trên biển.