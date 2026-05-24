  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Hàn Quốc phát triển UAV đánh chặn kiểu mới

Chủ Nhật, 05:21, 24/05/2026
VOV.VN - Tổng cục trang bị quốc phòng Hàn Quốc cho biết, vừa cho khởi động dự án phát triển một loại thiết bị bay không người lái (UAV) chuyên dụng để đối phó với những thay đổi nhanh chóng của chiến tranh hiện đại.

 

Dự án này là mô hình phát triển và ứng dụng khẩn cấp một loại thiết bị bay không người lái (UAV) dành riêng cho việc đánh chặn các UAV cảm tử hạng trung có thể tránh được các lưới phòng không tầm thấp của đối phương. Dự án này cũng nhằm ứng dụng nhanh chóng các kỹ thuật mới từ khu vực tư nhân cho mục tiêu quân sự và kiểm chứng tính năng kỹ thuật thông qua việc sử dụng thực chiến các UAV kiểu mới.

Lực lượng UAV Hàn Quốc luôn sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: Lục quân Hàn Quốc)

Loại UAV được thiết kế, chế tạo trong khuôn khổ dự án này mang tính “bầy đàn”, có khả năng phát hiện UAV cảm tử đang tiếp cận các mục tiêu cần bảo vệ, sau đó sẽ va chạm trực tiếp để phá hủy UAV của đối phương. Sau khi kết quả đánh chặn được xác định thông qua kỹ thuật quang học và hồng ngoại, nếu thất bại, sẽ tiếp tục có các UAV khác tham chiến cho tới khi UAV cảm tử của đối phương bị tiêu diệt.

Dự án đặc biệt này được một đơn vị trực thuộc Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc đầu tư 17 tỷ KRW (tương đương khoảng 11,7 triệu USD) để thực hiện quá trình nghiên cứu - phát triển trong 2 năm. Sau khi những sản phẩm đầu tiên được quân đội Hàn Quốc ứng dụng thử nghiệm và xác định đầy đủ tính năng, nhược điểm… loại UAV này sẽ được sản xuất đại trà trên quy mô lớn để triển khai thực chiến.

Một cuộc huấn luyện phối hợp UAV và robot của binh chủng UAV Hàn Quốc. (Ảnh: Lục quân Hàn Quốc)

Liên quan đến loại UAV đánh chặn nêu trên, Tổng cục trang bị quốc phòng Hàn Quốc cho biết đây sẽ là lưới phòng không kiểu mới để bảo vệ các mục tiêu như các căn cứ quân sự, trụ sở quốc phòng, nhà máy điện, cảng biển, sân bay… Đồng thời, có thể góp phần vừa nâng cao sức mạnh quân sự, vừa giảm chi phí quốc phòng, khi có thể thay thế hệ thống phòng không hiện nay với những tên lửa đắt tiền bằng loại khí tài hiệu quả cao, nhưng chi phí thấp.

Hàn Quốc ra mắt UAV trinh sát tự sản xuất đầu tiên

VOV.VN - Thực hiện chiến lược thay thế hệ thống phòng thủ truyền thống bằng các thiết bị bay không người lái (UAV), Hàn Quốc đang đẩy mạnh sản xuất loại khí tài chiến lược này và đã có những thành công ban đầu. 

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Toàn cảnh quốc tế trưa 23/5: Ông Putin lệnh đáp trả vụ nã UAV vào ký túc xá
VOV.VN - Nga và Ukraine đều tố đối phương tấn công chết người bằng máy bay không người lái, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ thiết bị giúp hỗ trợ hệ thống phòng không HAWK của Ukraine.

Ukraine tích hợp ống phóng rocket lên UAV tự sát
VOV.VN - Sau những thành công trong việc làm chủ bầu trời bằng thiết bị không người lái, quân đội Ukraine tiếp tục khiến giới chuyên gia quân sự bất ngờ khi cải tiến các dòng drone tự sát tầm xa thành bệ phóng rocket mini, chủ động săn lùng và chế áp các hệ thống phòng không nằm sâu trong hậu phương Nga.

NATO lần đầu bắn hạ UAV Ukraine trong không phận Baltic
VOV.VN - Ngày 19/5, một máy bay quân sự của NATO đã bắn hạ một máy bay không người lái (UAV) nghi là của Ukraine trong không phận Estonia, đánh dấu vụ vi phạm không phận mới nhất trong một loạt các vụ việc tương tự thời gian gần đây.

