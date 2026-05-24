Hàn Quốc phát triển UAV đánh chặn kiểu mới

Dự án này là mô hình phát triển và ứng dụng khẩn cấp một loại thiết bị bay không người lái (UAV) dành riêng cho việc đánh chặn các UAV cảm tử hạng trung có thể tránh được các lưới phòng không tầm thấp của đối phương. Dự án này cũng nhằm ứng dụng nhanh chóng các kỹ thuật mới từ khu vực tư nhân cho mục tiêu quân sự và kiểm chứng tính năng kỹ thuật thông qua việc sử dụng thực chiến các UAV kiểu mới.

Loại UAV được thiết kế, chế tạo trong khuôn khổ dự án này mang tính “bầy đàn”, có khả năng phát hiện UAV cảm tử đang tiếp cận các mục tiêu cần bảo vệ, sau đó sẽ va chạm trực tiếp để phá hủy UAV của đối phương. Sau khi kết quả đánh chặn được xác định thông qua kỹ thuật quang học và hồng ngoại, nếu thất bại, sẽ tiếp tục có các UAV khác tham chiến cho tới khi UAV cảm tử của đối phương bị tiêu diệt.

Dự án đặc biệt này được một đơn vị trực thuộc Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc đầu tư 17 tỷ KRW (tương đương khoảng 11,7 triệu USD) để thực hiện quá trình nghiên cứu - phát triển trong 2 năm. Sau khi những sản phẩm đầu tiên được quân đội Hàn Quốc ứng dụng thử nghiệm và xác định đầy đủ tính năng, nhược điểm… loại UAV này sẽ được sản xuất đại trà trên quy mô lớn để triển khai thực chiến.

Liên quan đến loại UAV đánh chặn nêu trên, Tổng cục trang bị quốc phòng Hàn Quốc cho biết đây sẽ là lưới phòng không kiểu mới để bảo vệ các mục tiêu như các căn cứ quân sự, trụ sở quốc phòng, nhà máy điện, cảng biển, sân bay… Đồng thời, có thể góp phần vừa nâng cao sức mạnh quân sự, vừa giảm chi phí quốc phòng, khi có thể thay thế hệ thống phòng không hiện nay với những tên lửa đắt tiền bằng loại khí tài hiệu quả cao, nhưng chi phí thấp.