Hàn Quốc thành lập Bộ Tư lệnh máy bay không người lái quân sự

Lễ thành lập được tổ chức tại trụ sở Bộ Tư lệnh UAV quân sự ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi. Đơn vị mới được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nòng cốt trong việc nâng cao năng lực tác chiến, thúc đẩy đổi mới công nghệ, phát triển khả năng sử dụng UAV và các biện pháp đối phó với UAV của quân đội Hàn Quốc.

Hàn Quốc đang đẩy mạnh việc sử dụng UAV cho các mục đích quân sự. Ảnh: Yonhap

Đơn vị này sẽ nghiên cứu các hình thức tác chiến và đặc điểm chiến trường hiện đại để xây dựng phương án sử dụng UAV, đồng thời đánh giá khả năng ứng dụng UAV và các công nghệ tiên tiến vào hoạt động quân sự trong điều kiện tác chiến trên bán đảo Triều Tiên, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa năng lực quốc phòng. Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh còn chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống chứng nhận UAV thương mại đủ điều kiện sử dụng trong quân đội, tiêu chuẩn hóa linh kiện và hoàn thiện các quy định về vận hành, quản lý.

Bộ Tư lệnh UAV quân sự Hàn Quốc cũng có nhiệm vụ thúc đẩy hợp tác giữa quân đội và khu vực dân sự, kết nối công nghệ tiên tiến của các doanh nghiệp với nhu cầu tác chiến, qua đó hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp UAV trong nước. Để thực hiện nhiệm vụ này, đơn vị đã thành lập các bộ phận chuyên trách về phát triển phương án tác chiến, quản lý và kiểm định, hỗ trợ mua sắm trang bị, cũng như hợp tác quân sự - dân sự.

Nhằm tăng cường năng lực tự chủ trong sản xuất UAV quân sự và tạo điều kiện để quân đội nhanh chóng mua sắm các loại UAV thương mại đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, Bộ Tư lệnh đã xây dựng cơ chế chứng nhận và đưa UAV vào sử dụng, tham khảo mô hình Blue UAS của Mỹ, chương trình đánh giá và phê duyệt các hệ thống UAV đáp ứng yêu cầu sử dụng của quân đội. Đồng thời, để giảm phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu từ Trung Quốc, đặc biệt là pin và động cơ, Hàn Quốc đang thúc đẩy tiêu chuẩn hóa linh kiện và tăng cường hợp tác chuỗi cung ứng với các nước đồng minh, trong đó có Mỹ.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh đã xây dựng kế hoạch tham gia quá trình đánh giá nhu cầu phát triển lực lượng của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc. Theo đó, đơn vị sẽ phối hợp rà soát, điều chỉnh các dự án có nội dung tương đồng hoặc trùng lặp giữa các quân chủng, đồng thời lập kế hoạch sử dụng nguồn lực chung cho toàn quân, nhằm tránh đầu tư chồng chéo và đẩy nhanh quá trình đưa các trang bị UAV vào biên chế.