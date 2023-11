Hội nghị ADMM-17: Việt Nam tham gia tích cực vào hoạt động hợp tác ASEAN - Mỹ

Phát biểu tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao cam kết của Mỹ trong ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và thúc đẩy hợp tác toàn diện với khu vực, đặc biệt là về kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ. Trong đó, Mỹ hiện đang là nước có đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất tại ASEAN.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đồng tình với nhận định rằng khu vực đã và đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đòi hỏi sự chung tay, góp sức của tất cả các quốc gia. Việc đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông, luôn là quan tâm và lợi ích chung của các nước. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác giữa Mỹ với các nước ASEAN, đặc biệt trong khuôn khổ ADMM+.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin điểm lại những bước tiến đạt được giữa ASEAN và Mỹ kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin điểm lại những bước tiến đạt được giữa ASEAN và Mỹ kể từ khi thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, với việc hai bên tiến hành một loạt sáng kiến nhằm tăng cường quan hệ đối tác và thúc đẩy một khu vực cởi mở, kết nối, thịnh vượng, an toàn và kiên cường. Kể từ năm 2010 đến nay, tất cả các đời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đều tham dự Hội nghị ADMM mở rộng (ADMM+). Điều này thể hiện sự coi trọng của Mỹ đối với ADMM+, một cơ chế hợp quan trọng của cấu trúc an ninh khu vực.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng không chính thức ASEAN - Mỹ diễn ra tại thủ đô Jakara

“Mỹ mong muốn thúc đẩy hợp tác quốc phòng với ASEAN ngày càng hiệu quả, thực chất vì hòa bình và an ninh ở khu vực, thông qua các cuộc diễn tập chung hay Chương trình các nhà lãnh đạo quốc phòng mới nổi Mỹ - ASEAN. An ninh biển đóng vai trò quan trọng hàng đầu đối với an ninh khu vực và cần phải đảm bảo tự do, rộng mở của các tuyến hàng hải theo đúng luật pháp quốc tế”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho hay.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng không chính thức ASEAN - Mỹ

Các Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN nhận định, khu vực đang phải đối mặt đối với nhiều thách thức an ninh cả truyền thống và phi truyền thông. Với nguyên tác tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, ASEAN sẵn sàng hợp tác với Mỹ cũng như các đối tác khác để hóa giải các thách thức này.

Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh: “Hợp tác với các đối tác bao gồm Mỹ là vô cùng quan trọng để giải quyết những thách thức này một cách hiệu quả và thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng và an ninh trong khu vực. Đối thoại thường xuyên, các chuyến thăm cấp cao và cơ chế chia sẻ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy lòng tin, sự minh bạch và hiểu biết lẫn nhau”.

Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng không chính thức ASEAN - Mỹ.

Bộ trưởng Subianto cũng cho rằng lĩnh vực quan trọng của sự hợp tác này là nâng cao năng lực của ASEAN nhằm giải quyết các mối đe dọa đang gia tăng vì năng lực phòng thủ mạnh mẽ giữa các quốc gia thành viên ASEAN là chìa khóa để giải quyết hiệu quả các vấn đề an ninh trong khu vực.