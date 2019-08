Hội nghị phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam- Campuchia

Nằm trong khuôn khổ Chương trình giao lưu hữu nghị biên giới Việt Nam - Campuchia năm 2019, chiều 27/8, tại TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trì Hội nghị bàn tròn về công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam với Bộ Tư lệnh Lục quân, Bộ Tư lệnh Hiến Binh, Quân đội Hoàng Gia; Cục Biên giới, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia; Tổng cục Công an Quốc gia - Vương quốc Campuchia. Chủ đề của hội nghị là công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Hội nghị bàn tròn về công tác quản lý, bảo vệ biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tại Hội nghị, hai bên đã cùng thảo luận về công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia. Theo đó, thời gian qua, hoạt động đối ngoại biên phòng giữa Việt Nam và Campuchia đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả và có nền nếp với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, thiết thực. Trên cơ sở các hiệp ước, hiệp định và thỏa thuận hợp tác của lãnh đạo cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới đã tích cực triển khai công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia, đến nay, đạt được khoảng 84% khối lượng công việc. Cụ thể, đã xác định được 317/371 mốc chính; xây dựng được 315/371 mốc chính; phân giới được khoảng 932,7/1.137km, xây dựng được 1.511/1.512 mốc phụ và 221/221 cọc dấu; quy thuộc 113 cồn bãi trên sông suối.



Hai bên cũng đã thường xuyên trao đổi thông tin, phát hiện, đấu tranh với hoạt động của các thế lực thù địch, phản động chống phá quan hệ hai nước; phối hợp tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và tổ chức xử lý các hiện tượng vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ở khu vực biên giới; tội phạm về ma túy; ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, tiếp nhận và trao trả công dân vi phạm pháp luật tại cửa khẩu và khu vực biên giới hai nước.

Tại Hội nghị, hai bên đã chỉ ra những khó khăn tồn tại, đồng thời đưa ra những giải pháp trong việc phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia.

Trong thời gian tới, BĐBP Việt Nam tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác đối ngoại biên phòng nói chung và quan hệ, hợp tác trên biên giới với Campuchia nói riêng; tiếp tục tăng cường tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới một cách hiệu quả, thiết thực.

Việt Nam - Campuchia hướng về Đoàn kết hữu nghị, phấn đấu xây dựng một đường biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển.

“Hội nghị lần này, nhằm cụ thể hóa Nghị định thư hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Và có những bước phát triển sáng tạo là: tập trung tất cả các lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước cùng tham gia. Thứ hai là huy động được đông đảo quần chúng nhân dân, các cấp các ngành, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương của 3 tỉnh là: An Giang của Việt Nam và Takeo và Kandal của Campuchia cùng tham gia. Đặc biệt đợt này, các hoạt động của giao lưu hướng về Đoàn kết hữu nghị, phấn đấu xây dựng một đường biên giới hòa bình, hợp tác cùng phát triển; Xây dựng đường biên giới Việt Nam -Campuchia thực sự mẫu mực trong đường biên giới chung giữa Việt Nam với các nước”, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP nêu rõ.



Trong tối 27/8, tại TP Châu đốc diễn ra Chương trình Tọa đàm hữu nghị và giao lưu văn hóa, văn nghệ với chủ đề “Chung dòng Mê Kông”. Chương trình giao lưu giữa các nhân vật là lãnh đạo đại diện cho lực lượng bảo vệ biên giới của hai nước.



Trước đó, ngày 24 và 25/8 tại biên giới tỉnh An Giang của Việt Nam và 2 tỉnh Takeo, Kandal của Vương quốc Campuchia cũng đã diễn ra nhiều hoạt động giao lưu như: Khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí tại khu vực biên giới; Trao học bổng “Nâng bước em tới trường”; tặng 60 con bò giống cho nhân dân hai bên biên giới, với số tiền khoảng 900 triệu đồng./.