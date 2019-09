Iraq tính mua S-400 của Nga để tăng cường khả năng phòng thủ

Một nghị sĩ trong Liên minh Nhà nước Pháp luật Iraq Ali al-Baiji ngày 11/9 cho biết, Quốc hội nước này đang bàn các bước cần thiết để mua hệ thống phòng không S-400 của Nga.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga. Ảnh: BBC.

Ông Ali al-Baiji nói rằng, không phải là ý chí của một cá nhân hay chính phủ Iraq có thể tự do lựa chọn quốc gia mua vũ khí hoặc trang bị hệ thống phòng thủ. Ông Ali al-Baiji cho biết trong nhiệm kỳ lập pháp tiếp theo quốc hội sẽ đưa ra dự luật loại bỏ sự can thiệp của các lực lượng nước ngoài, cũng như tạo ra môi trường, các biện pháp thích hợp để bảo vệ đất nước chống lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Những biện pháp này bao gồm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua hệ thống tên lửa S-400 của Nga.

Tuy nhiên, một số thành viên khác trong Quốc hội Iraq phản đối việc này. Ông Sarkot Shamsuddin thành viên của quốc hội Iraq nói rằng nước này có đủ thiết bị quân sự và S-400 của Nga hiện không cần thiết cho Iraq. Ông Sarkot Shamsuddin thừa nhận rằng Iraq có thể cần trong tương lai các hệ thống phòng thủ như vậy nhưng lo ngại việc sở hữu hệ thống này sẽ gây tổn hại đến quan hệ với Mỹ.

Trước đó, Đại sứ Iraq tại Nga Hadi al-Adhari nói rằng chính phủ Iraq đã quyết định mua hệ thống S-400 của Nga nhưng chưa có lộ trình về ngày cụ thể cho vấn đề này./.