Đoàn công tác khảo sát mở rộng diện tích tìm kiếm tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. Tham gia đoàn công tác có Đại tá Hoàng Văn Toàn - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát thực địa khu vực đồi C10, nắm tình hình, tiến độ triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; kiểm tra các vị trí đã tổ chức tìm kiếm, khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ và công tác thu thập, bảo quản di vật.

Cùng với đó, đoàn đã khảo sát một số vị trí do nhân chứng trực tiếp cung cấp thông tin, chỉ dẫn về địa điểm chôn cất liệt sĩ trước đây. Đây là những căn cứ quan trọng để lực lượng chức năng xác minh, đối chiếu thông tin, xác định các khu vực ưu tiên, xây dựng phương án mở rộng tìm kiếm.

Đoàn công tác Quân khu 2 kiểm tra các vị trí đã tổ chức tìm kiếm

Đoàn cũng kiểm tra công tác quản lý, chăm sóc, bảo quản hài cốt liệt sĩ tại nhà quàn của Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, việc thực hiện các quy trình chuyên môn, bảo đảm sự trang nghiêm, chu đáo. Tính đến trưa ngày 16/11, tại khu vực đồi C10, phường Cam Đường, sau 1 tuần thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập, lực lượng chức năng đã tìm thấy 12 hài cốt liệt sĩ. Kết quả này là cơ sở quan trọng để các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Qua kiểm tra, đoàn công tác đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà soát kỹ các nguồn thông tin, tài liệu liên quan đến mộ liệt sĩ; tổ chức khảo sát, xác minh cụ thể từng vị trí, mở rộng phạm vi tìm kiếm trên cơ sở đánh giá địa hình và các căn cứ thực tế. Đồng thời, chú trọng bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia tìm kiếm; thực hiện nghiêm quy trình cất bốc, tiếp nhận, bảo quản hài cốt và di vật; đẩy mạnh thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Đoàn cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục phát huy trách nhiệm, tăng cường phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện và các điều kiện cần thiết, quyết tâm tìm kiếm, quy tập đầy đủ nhất hài cốt các liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và Nhân dân.

Cũng trong ngày 16/11, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai đã tổ chức tìm kiếm, quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đồi dốc Km 8, xã Cốc San. Phần mộ được xác định là của một chiến sĩ hy sinh trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Sau nhiều năm nằm dưới lòng đất, phần lớn hài cốt đã phân hủy, chủ yếu còn các mảnh xương nhỏ, mủn vụn lẫn trong đất nên chưa xác định được danh tính.

Bên cạnh hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm phát hiện một số di vật gồm 1 dây lưng nhỏ, 10 cúc áo, 2 đoạn dây võng, 1 chiếc võng, 1 đoạn dao dài khoảng 10 cm và nhiều viên đạn AK.

Ngay khi phát hiện phần mộ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) đã tổ chức cất bốc, quy tập theo quy định, đưa về nhà quàn thực hiện nghi thức phủ cờ Tổ quốc; đồng thời thống kê và bảo quản các di vật.