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Lữ đoàn 171 Vùng 2 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Năm, 18:43, 09/07/2026
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VOV.VN - Chiều 9/7, tại phường Phước Thắng, thành phố Hồ Chí Minh, Lữ đoàn 171, Vùng 2 Hải quân long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống (9/7/1966 - 9/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân dự, phát biểu chúc mừng và trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước cho đơn vị.

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Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai lên lá cờ quyết thắng của Lữ đoàn 171.

Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, từ tiền thân là Trung đoàn 171 tàu tuần tiễu - săn ngầm, Lữ đoàn 171 đã trở thành lực lượng chiến đấu chủ lực của Vùng 2 Hải quân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Những chiến công của đơn vị đã ghi dấu trên nhiều vùng biển, đảo, từ Trường Sa, DK1 đến vùng biển Tây Nam và làm nhiệm vụ quốc tế.

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Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc trao Cờ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh tặng Lữ đoàn 171.

Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, Lữ đoàn 171 vinh dự có 7 đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 5 cán bộ, chiến sĩ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Đơn vị được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai.

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Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong chúc mừng những thành tích vẻ vang của Lữ đoàn 171; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Lữ đoàn cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. 

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân đã trao tặng Lữ đoàn 171 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lần thứ hai.

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Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Lộc đã trao Cờ truyền thống của thành phố Hồ Chí Minh tặng Lữ đoàn 171.

Thu Lan/VOV1
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