Lữ đoàn mạnh nhất Ukraine vừa tung vào trận chiến có trong tay loại vũ khí nào?

Ukraine đã tung quân cờ then chốt trong chiến lược quân sự của nước này đó là triển khai Lữ đoàn tấn công đường không số 82, được trang bị nhiều vũ khí tối tân, trong cuộc phản công nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ.

Lữ đoàn tấn công đường không số 82 của Ukraine. Ảnh: Facebook

Vũ khí và phương tiện của Lữ đoàn tấn công đường không số 82

Phát biểu với Business Insider, nhà phân tích quốc phòng và an ninh Michael Clarke cho rằng các tướng lĩnh của Ukraine đã "quyết định đặt tất cả các con cờ của họ trong cuộc đấu", điều động những đơn vị thiện chiến nhất ra tiền tuyến.

Politico trích dẫn thông tin từ các tài liệu mật bị rò rỉ của Mỹ từ hồi đầu năm nay tiết lộ, Lữ đoàn 82 là đơn vị đáng gờm, có khoảng 150 xe bọc thép chở quân do NATO cung cấp. Kho vũ khí của lực lượng này gồm 90 xe thiết giáp Stryker do Mỹ chế tạo, 40 xe bọc thép Marder do Đức sản xuất, 24 xe bọc thép chở quân M113, 14 xe tăng Challenger. Một số nhà phân tích quân sự của Forbes mô tả Lữ đoàn 82 là lữ đoàn mạnh nhất của Ukraine vì họ sở hữu một nửa số lượng xe bọc thép và xe chiến đấu bộ binh tốt nhất mà NATO cung cấp cho Kiev.

Challenger là xe tăng hiện đại của Anh, được trang bị giáp lồng – một hệ thống phòng thủ độc đáo, dùng cho các phương tiện quân sự hạng nặng để giảm bớt tác động từ các cuộc tấn công bằng UAV hay vũ khí chống tăng sử dụng đạn nổ mạnh chống tăng (HEAT). Nhưng ngay cả khi không có sửa đổi này, chiếc xe tăng nặng 71 tấn với kíp lái 4 thành viên vẫn được cho là chiếc xe tăng được bảo vệ tốt nhất trong cuộc chiến.

Còn Stryker là phương tiện lai ghép giữa xe chiến đấu bộ binh và xe bọc thép chở quân, do tập đoàn General Dynamics phát triển. Có tới 18 biến thể của phương tiện này. Trong 20 năm qua General Dynamics đã chế tạo tất cả 4.900 chiếc Stryker. Chúng được trang bị một khẩu pháo 30mm, chủ yếu có nhiệm vụ vận chuyển lính bộ binh ra trận mạc. Theo New York Times, Stryker cũng có thể hỗ trợ hỏa lực. Một số video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Stryker đã xuất hiện trên chiến trường và Nga đang tìm cách phá hủy phương tiện này bằng máy bay không người lái cảm tử (UAV) Lancet.

Theo các tài liệu bị rò rỉ, Lữ đoàn 82 là lữ đoàn duy nhất vận hành cả xe thiết giáp Stryker và xe bọc thép Marder. Mặc dù được cho là những phương tiện tiên tiến và hiện đại nhưng chúng đều không được thiết kế để đối đầu với xe tăng, đó là lý do tại sao lữ đoàn 82 được bổ sung 14 chiếc Challenger 2 do Anh sản xuất.

Ukraine đã tiến hành cuộc phản công lớn vào 4/6 với một loạt cuộc tấn công phối hợp trên khắp miền Đông và miền Nam Ukraine. Ông Clarke - cựu Tổng giám đốc của Viện Dịch vụ Thống nhất Hoàng gia (RUSI), có trụ sở tại London cho rằng, cuộc phản công của Ukraine chậm hơn so với dự đoán vì mức độ phức tạp của các bãi mìn mà Nga dựng nên.

Lữ đoàn tấn công đường không số 82 trước đây nằm trong lực lượng dự bị. Mặc dù đây là một trong số những đơn vị cuối cùng được tung ra mặt trận, nhưng điều này không có nghĩa là Ukraine đã sử dụng hết nguồn dự trữ của nước này, nhà phân tích Clarke lưu ý.

“Ukraine đang triển khai tất cả các lực lượng mũi nhọn của họ. Phía sau lực lượng mũi nhọn đó, họ có lực lượng dự bị khác bao gồm các đơn vị chính quy, lữ đoàn cơ động và lữ đoàn bộ binh cơ giới đang tham gia chiến đấu ở các nơi khác. Kiev có lẽ chưa hết quân hay thiết bị dự trữ mà họ muốn sử dụng một số lượng lớn các đơn vị mũi nhọn để tạo ra bước đột phá ban đầu”, ông Clarke nhận định.

Còn nhà phân tích an ninh Jimmy Rushton của Ukraine cho rằng, ngay cả khi Ukraine rơi vào bế tắc thì điều không có nghĩa là cuộc chiến đã kết thúc hoặc Kiev thua cuộc. “Những cuộc xung đột lớn như vậy cần rất nhiều thời gian. Vì giao tranh diễn ra rất ác liệt, đẫm máu”.

Lý do Mỹ săn lùng hàng loạt chiến đấu cơ MiG thời Liên Xô VOV.VN - Trong nhiều thập kỷ qua, quân đội Mỹ và các cơ quan tình báo nước này đã lùng sục khắp nơi để tiếp cận mọi thứ, từ tên lửa đất đối không đến máy bay chiến đấu của Nga, nhằm mục đích là tìm hiểu những thông tin có giá trị về các loại vũ khí của đối thủ.

Ukraine có thể lật ngược thế cờ?

Nhà phân tích Clarke dự đoán cuộc phản công của Ukraine có thể kéo dài thêm hai tháng nữa, trong khi ông Rushton suy đoán quá trình phản công sẽ phụ thuộc nhiều yếu tố khác như nhịp độ giao tranh và thời tiết trong những tháng tới.

Lữ đoàn 82 được cho là đang hoạt động tại làng Robotyne, thuộc Vùng Zaporizhzhia, phía Nam của Ukraine. Nếu hoạt động của lực lượng thủy quân lục chiến tại khu vực Urozhaine thành công, sự hiện diện quân sự gia tăng xung quanh Robotyne có thể mang lại lợi ích nhanh chóng cho Ukraine, một số nhà quan sát nhận định.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, các lực lượng Ukraine đã tiến vào Robotyne. Một số báo cáo khác của Nga và Ukraine công bố ngày 15/ 8 cho thấy các lực lượng Ukraine đã triển khai thêm các lữ đoàn phản công tới khu vực phía Tây Zaporizhzhia.

Evgeny Poddubny – phóng viên chiến trường nổi tiếng của Nga cho rằng, việc đưa lực lượng dự bị vào cuộc chiến là thông lệ hoàn toàn bình thường”, ý nói đến nhu cầu luân chuyển quân đội của các lực lượng Ukraine sau khi bị Nga tấn công suốt 2 tháng qua.

“Nếu lực lượng dự trữ được triển khai, những đơn vị chịu tổn thất lớn sẽ rút lui để bổ sung nhân lực, khí tài và khôi phục khả năng sẵn sàng chiến đấu. Một mặt Ukraine đang cố gắng duy trì tiềm lực của họ đã được hình thành trong nhiều tháng qua, mặt khác Ukraine cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga bằng lực lượng mới”.

Theo nhà phân tích Evgeny Poddubny, cho đến thời điểm hiện tại Ukraine vẫn chưa thể phá vỡ tuyến phòng thủ đầy tiên của Nga, do vậy việc đưa lực lượng dự bị vào trận chiến hầu như không có cơ hội thay đổi tình hình.

“Ngay cả khi Lữ đoàn 82 được trang bị xe tăng Anh và các phương tiện chiến đấu hiện đại của phương Tây cũng không thể lật ngược tình thế. Lý do là vì họ vẫn chưa thể vượt qua các bãi mìn và cũng không thể vượt qua được lực lượng trinh sát, tấn công của Nga hoạt động dọc theo giới tuyến”.

Theo ông Evgeny Poddubny, sở dĩ Nga phòng thủ thành công trước hết là nhờ việc quản lý thế trận một cách hiệu quả, tiếp đến là sự tương tác thường xuyên giữa lực lượng tình báo và các đơn vị vận hành vũ khí.